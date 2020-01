Tras una década de no ocurrir, cinco planetas estarán alineados ¡no te lo pierdas! (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de enero. A pesar de que cada planeta tiene órbita y velocidad distinta, por primera vez en 10 años, Júpiter, Mercurio, Venus, Marte y Saturno coincidirán en nuestra bóveda celeste y se formarán de tal manera que desde la tierra será muy fácil verlos.

En este magnífico evento sólo harán falta Urano y Neptuno, pues a pesar de que también estarán muy cerca de la alineación –por su postura en relación con la Tierra– no será posible verlos.

¿Cómo y cuándo ver la alineación?

Podrás disfrutar de este maravilloso fenómeno de el 20 de enero hasta el 20 de febrero, lo único que tienes que hacer es levantarte muy temprano, el momento ideal para vislumbrar este espectáculo es justo minutos antes de que salga el Sol al amanecer.

Foto: National Geographic en Español

Lo primero que deberás hacer es ubicar a Venus, es sencillo, pues es la estrella más brillante del cielo (lo más brillante es la Luna).

Después deberás encontrar al colosal del universo; se trata de Júpiter, el segundo planeta más brillante en nuestro panorama espacial. Una vez con Júpiter en la mira, será sencillo mirar a Marte, que deberá situarse entre el planeta más grande del Sistema Solar y Venus; después, sólo tendrás que seguir la línea hacia abajo y será fácil ubicar a Saturno y a Mercurio, completando así la alineación.

Este evento es único y poco frecuente, por lo que no puedes perderlo y si las nubes o la contaminación no te permiten verlo, no te preocupes, pues astrónomos aseguran que este evento podría repetirse entre el 13 y 19 de agosto de este año.

El Heraldo de México/Foto: National Geographic Español

