Tras una década de disfrutar de sus mieles, García Morlan, renunció al PAN (13:10 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de diciembre. Tras disfrutar de las mieles del Partido Acción Nacional (PAN) por más de una década, la ex diputada federal plurinominal Dulce Alejandra García Morlan, renunció al partido en donde militó por 24 años debido a que ya no se siente representada por quién lleva las riendas de la dirigencia estatal.

La ex legisladora y ex concejal municipal quien siempre llegó a estos puestos por la vía plurinominal gracias a los números de Acción Nacional en las elecciones municipales, estatales y federales, es decir, por designación, ya que nunca participó en ninguna contienda electoral y nunca buscó el voto popular que la llevara a ocupar los cargos que ha ostentado en su vida política.

Hoy luego de ver frustradas sus aspiraciones de encabezar la candidatura de la alianza “Va por Oaxaca” en la pasada elección a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, que finalmente recayó en el político Javier Villacaña Jiménez a quien atacó durante la contienda electoral, ayer presentó al dirigente nacional Marko Cortés Mendoza, su renuncia a su militancia en Acción Nacional.

Cabe recordar que durante la campaña electoral estuvo haciendo cuestionamientos contra el abanderado de la Alianza porque decía que ella debía ser la candidata a la primera concejalía de la capital y al no lograrlo arremetió contra la dirigencia de su partido.

En pleno proceso electoral en donde de elegirá al Gobernador de Oaxaca, a través de una misiva que dirigió al líder Nacional, puntualizó que no está conforme con su actual dirigencia Estatal y que no se siente representada, “Ya no encuentro esa conducción que Acción Nacional requiere, ya no me siento representada por quienes hoy llevan o dicen llevar las riendas del partido”, apuntó.

“Por ello después de una reflexión profunda, en congruencia con mis convicciones y con la meta puesta en la construcción de un México verdaderamente democrático y justo, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como militante del Partido Acción nacional”.

García Morlan, quién junto con otros panistas se les señaló de participar apoyando en la pasada contienda a un aspirante de diferente ideología de su partido, agradeció a la dirigencia nacional “por la oportunidad de formarme y demostrar lo que se puede hacer cuando se cree y se ama a la Patria. Ahí están mi trabajo y mis resultados, sujetos al escrutinio público”.

Su renuncia se da a escasos días de que el nuevo presidente municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, tome las riendas de una capital convulsionada por las protestas y bloqueos de trabajadores y sindicatos ante la falta de pagos por parte del gobierno de Oswaldo García Jarquín, ¿a eso se referirá la panista al decir que ya no se siente representada y que la veremos en algún puesto en el Ayuntamiento, o será la abanderada de MC en la próxima contienda electoral?, al tiempo.

Compartir