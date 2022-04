Tras sufrir violencia familiar por parte de su ex esposo, denuncia que autoridades favorecen a violentador por ser Juez federal (14:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 27 de abril. Luvia Janeth Altamirano Raymundo, ex esposa del juez federal, Fidel Gallegos Figueroa, solicitó a los máximos órganos de impartición de justicia en México, revisar su caso y el proceso que enfrenta lleno de violaciones y demasiadas trabas solo por haber decidido salir de una relación en donde sufría violencia física y emocional.

En conferencia de prensa, denunció públicamente el calvario que ha padecido en la Fiscalía de Oaxaca y juzgados familiares en donde desde el fiscal Arturo Peimbert hasta la juez del juzgado cuarto de lo penal, Johana Vasconcelos Sánchez, han apoyado a su ex marido por haber decidido solicitarle el divorcio a un hombre con poder político en Oaxaca.

Apoyada por Consorcio Oaxaca, evidenció que su ex pareja, cuenta con el apoyo de la juez del juzgado cuarto de lo penal, Johana Vasconcelos Sánchez, quien ha mostrado ser una persona misógina, además de vender sus actuaciones y resoluciones al mejor postor.

Al exponer su caso, aseguró que desde hace dos años continúa padeciendo episodios de violencia por parte de Fidel Gallegos Figueroa, quien contra toda ética y reaccionando de una manera violenta, la continúa amenazando y persiguiendo, por lo que decidió alzar la voz y pedir ayuda antes de convertirse en un número más por feminicidio.

“La vida con Fidel se volvió insoportable, yo lo denuncié por un último hecho de violencia física que sufrí, y el pedir ayuda me ha costado una persecución terrible, este caso que comenzó hace dos años, cuando decidí separarme, he pedido audiencias al fiscal, cuando por fin me atendió por video conferencia reconoció que él había dado la instrucción para que mis carpetas fueran atraídas a una vicefiscalía regional para no decretar el ejercicio de la acción penal a pesar de haber delitos”.

“Mi hijo es muy pequeño, tiene 5 años, y la jueza me tiene amenazada, solo pretendo vivir con mi hijo, ella me retiró la patria potestad sin pruebas fehacientes, porque ella presume que si abrazo a mi hijo lo estoy dañando”, lamentó.

Con lágrimas en los ojos, reconoció que su terrible error fue haberse casado con Fidel y haber sido la madre de su hijo, a quien ahora no puede ver y quién le ha dicho que mejor se quiere morir.

“Mi hijo me ha dicho que quiere morirse en mayo, que mejor nos muramos los dos para poder estar juntos”, declaró.

Dijo que ante el estado anímico de su hijo y diversos padecimientos que ha presentado, también buscó el apoyo a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la cual, lamentablemente, también está confabulada con su violentador.

“Los agentes del Ministerio Público en vez de investigar los hechos se tornan defensores pero del imputado, no sé con qué dádivas obtiene tanto apoyo, yo estoy segura que la juez tiene acuerdo con mi ex esposo para que a ella la vuelvan magistrada”, manifestó.

Acusó que la última acción fue la suspensión de las visitas a su hijo, bajo el pretexto de que le hace daño y la pandemia por Covid-19, por lo que dijo, ya no sabía a quién más recurrir.

“El mismo gobernador Alejandro Murat dio la instrucción de favorecer al juez, entonces a quien le voy a pedir ayuda, yo solo quiero estar con mi hijo”.

Precisó que legalmente una persona que se presume víctima no puede negociar algún acuerdo, pero ella estaba dispuesta a no pedirle nada al padre de su hijo con tal de que le retire la guardia y custodia.

En ese sentido, la abogada Ariela Cristal Ruiz, expuso que al conocer el caso de la señora Altamirano Raymundo, se dio cuenta de la gran cantidad de actos arbitrarios de la que la señora ha sido víctima.

“He sido testigo de actos en contra de su persona, desde la recepcionista que la agrede en la puerta de la Fiscalía hasta la negación de las carpetas de investigación, la señora solo ha buscado estar fuera de una relación violenta y su ex pareja juró vengarse y quitarle lo que más quería, que es su hijo”, lamentó.

Señaló que la jueza no se ha tomado la molestia de revisar a fondo este caso, ya que cuando el señor presenta promociones que son notificadas de manera inmediata,ha dejado en evidencia el acuerdo entre el juez y la jueza.

“Se ha suspendido la patria potestad y se suspendió la guardia y custodia de su hijo, por lo que ella no puede tomar decisiones ni estar informada de como está su hijo, se han suspendido las convivencias con su hijo de 5 años”.

“La señora tiene estrictamente prohibido estar sola con su hijo, por lo que es grabada y están presentes actuarios, el juez y demás personas, los acuerdos que la jueza ha emitido son arbitrarios ya que no da oportunidad de debatir porque al momento de interponer un recurso responde que son improcedentes y frívolos”.

Sostuvo incluso que a ella como su defensa la han amonestado por hechos falsos y erróneos, o por decir que en el juzgado no hay condiciones ni para tomar copias certificadas.

Declaró que han pedido la judicialización del caso, ya que han presentado pruebas de que el menor dice que su padre le pega y lo violenta pero nadie las ha tomado en cuenta.

Ante este caso en el contexto de violencia que se vive en el país, la representante de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, evidenció su preocupación por la complicidad que se pueda generar y por la vida de Luvia, por lo que demandó la incorporación de Luvia al mecanismo nacional de protección.

“Nos preocupa la forma en que le han cerrado las puertas, el que haya decidido vivir una vida libre de violencia implica que la hayan dejado sin casa y sin su hijo, además de enfrentarse contra un sujeto con mucho poder político y económico”.

María de Lourdes López Velasco, también de Consorcio Oaxaca, indicó que Lluvia era víctima de violencia de género y de violencia institucional, por lo que solicitaban a las autoridades poner atención ya que el pago a los funcionarios es público y la ciudadanía no merece este trato.

Asimismo, hizo un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que haya justicia y protección ante todo lo que se ha evidenciado en el caso de Luvia, potencial víctima de violencia feminicida por parte del juez federal.

