Tras reunión en SCJN, magistrados dejan ‘plantado’ a Vargas en “reunión de trabajo” (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de agosto. Luego de reunirse con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, los magistrados de la Sala Superior dejaron plantado a José Luis Vargas Valdez en la “reunión de trabajo” a la que los convocó.

“La reunión no se llevó a cabo, pues las magistradas y magistrados no llegaron al encuentro convocado por el presidente de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez”, dijo de manera oficial en el chat institucional de prensa, Ricardo Gómez del área de comunicación social del TEPJF.

MILENIO confirmó que la magistrada Janine Otálora y los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña e Indafer Infante coincidieron en que Vargas Valdez no tiene facultad alguna para emitir convocatorias ni de sesiones ni de reuniones, mucho menos al seguir haciéndolo bajo la figura de la presidencia.

Acudir a un llamado de Vargas implicaría reconocerle alguna facultad que la Sala Superior ya le retiró, y no existe ninguna instancia que revoque una decisión de esta máxima autoridad.

Ayer señalaron que no acudirían a ninguna sesión, ni pública ni privada, convocada por Vargas Valdez como advirtió ayer que lo haría, por lo que el magistrado optó por usar el término “reunión de trabajo” pero tampoco tuvo resultados.

Primero, Vargas los convocó a las 18:00 horas de manera presencial, pero la y los magistrados abandonaron el TEPJF para acudir a la SCJN. Al término de esa reunión, Vargas envió una nueva invitación cambiando la reunión de manera virtual, pero tampoco recibió respuesta.

En entrevista radiofónica, José Luis Vargas dio a conocer que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no le recibe la llamada a pesar de que ha intentado buscarlo desde ayer que lo destituyeron por mayoría.

“Me enteré por Twitter que fueron mis pares a verlo, he buscado al ministro presidente desde ayer y no me toma la llamada”, reveló.