Tras reconsiderar, AMLO acepta asistir al APEC (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconsideró y esta mañana confirmó que ha aceptado la invitación de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y sí asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará en San Francisco a mediados de noviembre.

En días pasados, el mandatario mexicano había descartado su presencia en ese espacio para evitar encontrarse con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, debido a que México considera que llegó al poder por un “golpe de Estado” al presidente Pedro Castillo, y las relaciones bilaterales se han tensado desde entonces.

Hoy aclaró que atenderá la invitación de Biden y que sus diferencias con Boluarte no son personales, sino que no deseas avalar la injusta remoción del cargo de Castillo.

La Jornada le preguntó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional si ya tenía fecha de un próximo encuentro con el jefe de la Casa Blanca, a lo que el mandatario señaló que estaría en San Francisco, California, los días 14 y 15 de noviembre para participar en las actividades del APEC.

“Sí, como el 14 y 15 de noviembre. Vamos a estar en San Francisco con el presidente Biden”.

López Obrador señaló que había dos posibilidades para ver a Biden: la reunión del APEC o una próxima Cumbre de las Américas que se realizará a principios del próximo mes, dijo, en Washington.

“Opté por San Francisco porque es una reunión que nos importa mucho por la relación económica, comercial, es la reunión del Pacífico y Asia, Asia-Pacífico, y vamos a participar”.

-¿Sin importar que estará la presidenta de Perú? -se le planteó.

-Sí, lo replantee, no voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden, me invitó a las dos, no puedo ir a las dos, tampoco puedo dejar de ir. Tengo que mantener, lo hago por convicción, una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, nos conviene.

Y es que, en la Cumbre de las Américas, nuevamente no se invitará a todas las naciones (Cuba, Venezuela y Nicaragua), por lo que López Obrador rechazó de nuevo acudir a ese acto.

Hace unos días, el mandatario mexicano indicó que no acudiría al APEC porque México no tiene relación con Perú a causa del “golpe de Estado” contra el presidente Castillo.

“Había pensando que por la actitud del gobierno de Perú, por la injusticia que cometieron con el presidente, que lo tienen encarcelado, fue un golpe de Estado a Pedro Castillo, la oligarquía de Perú nunca lo aceptó por ser indígena, por ser de la sierra, una actitud muy clasista, racista, muy discriminatoria”.

Hubo varias intentonas por arrebatarle el poder, agregó López Obrador, y cuando esto se concretó, los organismos de derechos humanos independientes ni los de la ONU y la OEA “callaron todos”.

Esa era la razón, enfatizó, por la que pretendía no viajar a San Francisco al APEC. “No es un asunto personal con la presidenta que se impuso, sino es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia; sin embargo, como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden, acepté, voy a ir. Claro, no voy a estar todo el tiempo, ahora sí que va a ser como llegas un día antes, duermes, participas, comes y te regresas”.

La Jornada

