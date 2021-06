Tras rechazo del Comité Olímpico, ofrecen avión presidencial a aerolíneas comerciales (10:00 h)

Del avión presidencial era una opción, el avión no se usa ni se va a usar, lo que queremos es venderlo pero no hay quien compre el avión porque es tan lujoso, tan lujoso de que les da pena que se sepa de que alguien es dueño de un avión así, solo, y es una vergüenza, aquí se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo, estoy todavía haciendo gestiones para venderlo, si quiero decirles algo que es muy importante, si el avión se mantiene parado y se le da mantenimiento de todas maneras lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo, un día voy a sacarle las cuentas de cuánto nos hemos ahorrado sólo por no usar el avión presidencial.

Puso de ejemplo que este martes viajó en aerolínea comercial a Veracruz para encabezar la ceremonia por el Día de la Marina, “imagínense cuánto me ahorré”.