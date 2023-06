Tras paro de 72 horas, mínimos avances en negociaciones de la S-22 con el Gobierno, consultarán a las bases para determinar acciones (16:10 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. Tras el paro de labores de 72 horas, el magisterio oaxaqueño decidió hacer un receso en su protesta y mesa de negociaciones con el Gobierno Federal quienes acusaron que a la mesa acudieron funcionarios de bajo nivel y sin capacidad resolutiva en las respuestas a sus demandas.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), manifestó que las respuestas del Gobierno hasta el momento son insuficientes en la mesa de seguridad en las cuales lograron acuerdos mínimos.

Jenny Aracely Pérez Martínez expresó que el Gobierno solo ha hecho oídos sordos a los planteamientos del magisterio oaxaqueño por lo que anunció que serán las bases a través de la asamblea estatal quienes decidirán qué acciones se va a tomar.

Emplazó al Gobierno a dar respuestas satisfactorias de no ser así no descartan la convocatoria al plantón indefinido ya que hasta ahora no hay una respuesta puntual a sus planteamientos como gremio.

La lideresa de la sección que agrupa a más agremiados en el país, dio a conocer las mínimas respuestas del Gobierno, entre las cuáles se acordó la devolución de la fianza que pagó para su liberación cuando estuvo preso ex líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginéz, a favor de su esposa, en un tiempo no mayor 15 días.

De igual manera, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que las cuentas financieras de Núñez Ginez no se encuentra ninguna restricción por lo que en ocho días la Comisión Nacional Bancaria y de Valores restablecerá el manejo de la misma.

De igual manera, el 13 de junio se agendó una cita en Oaxaca con la CNDH para revisar los casos de la reparación de daños.

Manifestó que aunque nos van a asistir funcionarios con carácter resolutivo van a acudir este viernes a una mesa de diálogo de seguridad social como muestra de su voluntad política, pero de no llegar a un acuerdo favorable las bases estarán acordando nuevas movilizaciones.

En el tema educativo, y luego de terminar la mesa de negociaciones alrededor de las 3 de la mañana de este viernes, lograron que el IEEPO se comprometa a informar el total de plazas vacantes el próximo 20 de junio y que de no ser suficientes la SEP se comprometió a implementar acciones para lograr que todos los normalistas sean contratados.

