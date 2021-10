Tras gresca y 13 horas de debate, diputados se acusan de borrachos (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. La sesión ordinaria en la que se discuten las más de 500 reservas a la miscelánea fiscal se mandó a receso luego de una gresca entre diputados de Acción Nacional y Morena en la que ambos bandos se acusaron de estar en alcoholizados.

El diputado Jorge Triana (PAN) señaló al diputado Alejandro Robles Gómez (Morena) de estar en estado inconveniente al momento de empujar a su compañero de bancada Elías Lixa.

“Subieron varios legisladores a la parte de la Mesa Directiva para dirimir el problema y en ese momento un diputado de Morena empuja al diputado Elías Lixa y lo prende de la corbata, yo en ese momento subí a separarlos y lo único que hice fue decirle a ese diputado, Alejandro me parece que se llama, tranquilo.

“Y con ojos abiertos, con aliento alcohólico. Está persona viene en estado inconveniente y fue quien provocó todo y está en un estado de agresividad impresionante”, aseveró el panista.

Entrevistado al respecto, el Robles Gómez acusó a su vez Lixa y al diputado Jorge Arturo Espadas (PAN) de estar bajo los efectos del alcohol.

“Yo creo que al que pasarle el alcoholímetro es al diputado Lixa. Tomé a Lixa del torso, yo no lo empujé yo lo cargué y lo retiré. No estoy en estado alcohólico, tuve que salir porque me estaban rodeando diputadas del PAN, empezó el bullicio…incluso hay un gordito de bozal azul que me amenazó con golpearme.

“Te voy partir la madre, algo así me dijo y ‘pues ándale, apúrale’ le dije y sus compañeros lo detuvieron”, relató el morenista.

El “diputado” Alejandro Robles de Morena, ataca violenta y cobardemente al diputado @eLiasLixa . No es de extrañarse su actuación porque se sabe que tiene antecedentes penales

pic.twitter.com/fMtDP1U9VO — Margarita Zavala (@Mzavalagc) October 20, 2021

La tensión en la sesión comenzó desde que la diputada Margarita Zavala (PAN) subió a la tribuna a hablar en pro de una reserva y como respuesta la bancada de Morena le dio la espalda al tiempo que gritaba “¡ABC, ABC!”, en alusión al incendio en la guardería de Sonora durante la presidencia de su esposo Felipe Calderón.

Como respuesta, los panistas hicieron lo mismo en su oportunidad el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) cuando subió a tribuna lo que lo molestó a tal grado que dio un manotazo a la tribuna y exigió al presidente de la Mesa Directiva que lo respetaran.

Pero la trifulca la desató la reserva de la diputada María Clemente García (Morena) al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que apoyo la oposición, pero que su bancada no respaldo.

Ante ello, los coordinadores del PAN, PRD, y MC solicitaron la utilización del tablero electrónico para la votación, a lo cual se negó el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez (Morena) y de los argumentos pasaron a los reclamos.

Los morenistas subieron a la tribuna, enseguida lo hicieron los panistas y ello acabó en empujones, manoteos, gritos e insultos.

24 Horas

