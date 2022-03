Tras elecciones en comunidad de Ayuquililla, interponen demandas en el TEEO (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan deLeón, Oax. 5 de marzo. Habitantes y Guadalupe Guzmán Ruiz, agente de policía electo de Guadalupe de Benito Juárez, interpusieron por separado, ante el Tribunal de Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), una demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, en el régimen de Sistemas Normativos Internos.

En ambas demandas, los denunciantes señalan como responsable a la presidenta municipal de Santiago Ayuquililla, Maricruz Santos Martínez, del trienio 2022-2024, de no respetar las decisiones del pueblo.

El agente de policía electo, Guadalupe Guzmán Ruiz, amplió su demanda, radicada en el número de expediente identificado con la clave JDCI/33/2022, contra la munícipe de Santiago Ayuquililla.

Guadalupe Guzmán, fue elegido para ese cargo, en una asamblea comunitaria realizada el 4 de enero, sin embargo, no ha sido reconocido como tal, por la autoridad municipal.

Los habitantes de esa comunidad, revelaron que la presidenta municipal quiere imponer como agente de policía de Guadalupe de Benito Juárez, a Héctor Martínez Sánchez.

“De hecho el pueblo no va aceptar al señor Héctor Martínez Sánchez, que ellas está imponiendo, le dio la toma de protesta, pero no es válido, porque sólo son 18 personas las que asistieron a esa asamblea y eso no es válido, para nosotros. Con todo el respeto que se merece la presidenta, que haga bien las cosas, no queremos más conflictos, con ninguno de nuestros vecinos, ni con el municipio de Santiago Ayuquililla”, recalcaron.

Amenazaron que en caso de que el Tribunal de Electoral del Estado de Oaxaca no de una sentencia a su favor, iniciarán con protestas para el reconocimiento oficial de su agente electo.

“Lo que nosotros queremos es que la presidenta le tome protesta al señor Guadalupe Guzmán Ruiz y que lo vaya a acreditar a la ciudad de Oaxaca, para que empiece a trabajar, no queremos conflictos, ni nada más”, expresaron.

Aseguraron que, por falta de autoridad auxiliar en la comunidad y la asignación de recursos, en las próximas horas les suspenderán la energía eléctrica del edificio de la agencia, Casa Diconsa, Casa de Salud y la iglesia.

