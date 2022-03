Tras dos días, sofocan incendio que calcinó 60 hectáreas de vegetación en Putla (14:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 8 de marzo. La presidenta del Comisariado Ejidal de Putla, Fany Ivonne Guzmán Vázquez, informó que el incendio que inició el jueves pasado fue sofocado la tarde del sábado, el cual dejó 60 hectáreas de vegetación calcinada, como árboles de guapinol y una zona que apenas habían reforestado.

Indicó que el fuego inició en la comunidad de Llano Aguacate, para después propagarse hasta Cuadrilla de Álvarez, y pretendía seguir avanzando con dirección a San Miguel Copala.

Señaló que de inmediato solicitaron ayuda para sofocar el fuego a los lugareños, habitantes de San Miguel Copala, Guardia Nacional, de los elementos de Policía Municipal y Protección Civil, estos últimos de Putla, y de la brigada de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de Tlaxiaco.

Recalcó que la humedad y el frío, extinguieron parte del ímpetu, lo que les permitió llegar al lugar para iniciar con los trabajos.

“Subimos todos y empezamos a liquidar el incendio. Los troncos que posiblemente estuvieran prendidos y fueran a rodar fueron liquidados por Protección Civil, la brigada de Conafor. Y a las dos de la tarde, ya estaban en vigía, solamente la brigada de Conafor se quedó vigilando, siendo las 4 y media de la tarde, bajaron y ya estaba liquidado”, recordó.

Refirió que con el apoyo de CONAFOR, como Comisariado Ejidal de Putla, están trabajando para saber el número exacto de hectáreas, y qué tipo de vegetación murió por el fuego.

Alertó a la población sobre el inició anticipado de los incendios forestales en la región de Putla, debido al cambio climático y otras causas, de acuerdo al personal de la Comisión Nacional Forestal.

“Yo quiero invitar a todos las y los ciudadanos, que tengamos mucho cuidado, que podamos ser preventivos. Si vamos ir al río, si vamos a caminar, que no tiremos colillas de cigarro, que no dejemos rescoldos de nuestro día de campo, que no rocemos de manera irracional y sin cuidado”, recomendó.

Invitó a las y los propietarios, a nombre de la mesa directiva del Comisariado Ejidal de Putla, a realizar guarda rayas en sus terrenos, para evitar la propagación, en caso de ocurrir un incendio forestal.

