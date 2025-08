Tras dos años de restauración, entregan quiosco de Asunción Nochixtlán (10:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 1 de agosto. Luego de dos años de trabajo en la restauración, la mañana de ayer jueves se realizó la reinauguración del quiosco del parque municipal de Asunción Nochixtlán, además la autoridad local hizo entrega del inmueble a los habitantes.

Entre los trabajos que realizaron al inmueble, es el recate del nivel de piso original, se eliminó las capas de pintura de parte de las herrerías, se repuso los herrajes faltantes y el cambio de piezas de lámina en la cubierta, además se rehabilitó la instalación eléctrica en la planta baja, e instaló en parte alta, también al interior e intradós de la cúpula.

Previo al corte de listón, el presidente municipal de Asunción Nochixtlán, Alfredo Feliciano López Santiago, en su mensaje, recalcó que se realizó el rescate histórico del quiosco, cuyos trabajos iniciaron en el 2023, luego de tomar la decisión de restaurar el icono representativo de la comunidad que representa.

“El quiosco al igual que muchos en el país, nació con una fuerte influencia francesa durante el porfiriato, pero este, el nuestro es único; porque fue moldeado por la memoria, nostalgia y la esperanza de nuestro pueblo. Cada ladrillo, pieza y cada detalle; fue restaurado con paciencia, respeto y amor. Buscando rescatar, no solo su forma, si no su alma”, señaló.

Aseguró que como lo que vale la pena, el proyecto no estuvo exento de críticas, pero como edil, regidores y demás involucrados, no se detuvieron, al contrario, los impulsó a seguir con más fuerza, porque el rescate de la cultura y dignidad comunitaria vale oro.

Refirió que el rescate del quiosco lo hicieron en memoria de los padres, madres, abuelos y abuelas de los nochistecos, y para los que vendrán después, hijos y nietos, porque merecen tener un espacio para encontrarse, celebrar y crear nuevas memorias.

“Este quiosco restaurado, no solo embellece nuestro parque, si no que vuelve a latir como el corazón del pueblo, y eso no hubiera sido posible, sin la suma de muchas manos y voluntades, como mis compañeros regidores y regidoras. Desde quienes diseñaron el proyecto hasta quienes lo trabajaron día a día, desde quienes lo soñaron, hasta los artesanos ladrilleros que moldearon con sus propias manos cada ladrillo nochixteco, que hoy forma parte de esta obra, las cuales merecen una mención especial”, recalcó.

Acto seguido, el munícipe en compañía de regidores, del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y también diputado local, Benjamín Viveros Montalvo, y la diputada local Tania Caballero Navarro, cortaron el listón inaugural y realizaron un recorrido.

