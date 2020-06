Tras cateos en Juchitán de Zaragoza, Fiscalía General aprehende y lleva ante Juez a dos probables homicidas (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de junio. En el combate firme y permanente contra la criminalidad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la aprehensión de dos probables homicidas identificados como R. M. R. y A. A. J. C., los cuales fueron aprehendidos durante dos cateos efectuados la madrugada del pasado 25 de junio, en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, región del Istmo de Tehuantepec.

Se trata de los imputados R. M. R. y A. A. J. C., señalados como probables responsables del homicidio de J. C. C. N., cometido en diciembre de 2017, además de estar probablemente relacionados con más crímenes en diversos lugares del Istmo de Tehuantepec, por lo cual fueron trasladados a la ciudad de Oaxaca para ser presentados ante la autoridad judicial correspondiente.

De acuerdo con la causa penal 002/2020, el 13 de diciembre de 2017, alrededor de las 11:30 horas, los imputados -en compañía de otros sujetos- privaron de la vida a la víctima con disparos de arma de fuego, cuando se encontraba trabajando en el callejón Abraham Lincoln, Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza.

Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia dio inicio a una exhaustiva investigación –a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo-, obteniendo y ejecutando las órdenes de cateo, logrando aprehender en primera instancia al imputado R. M. R. cuando se encontraba en su domicilio particular, ubicado en inmediaciones de la colonia Heliodoro Charis Castro, Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza.

Posteriormente, Agentes Estatales de Investigación se trasladaron a otro domicilio particular, ubicado en inmediaciones de la Segunda Sección de Juchitán de Zaragoza, logrando aprehender a A. A. J. C.

En audiencia, los imputados se acogieron al término constitucional, mismo que fenece el 30 de junio de 2020, quedando ambos en prisión preventiva provisional.

