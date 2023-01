Tras ataques: reza Arzobispo Pedro Vásquez por periodistas y pide que digan la verdad, sean valientes y no se dejen comprar (16:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 15 de enero. Al incorporarse a sus actividades litúrgicas luego de una intervención quirúrgica que lo mantuvo alejado de la iglesia, el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, rezó por la seguridad de los periodistas y representantes de los medios de comunicación ante las constantes agresiones que han sufrido en el estado y el país.

Durante la homilía de este domingo en la Catedral de Oaxaca, el jerarca católico dijo a los asistentes, “Que no les extrañe ver a nuestros hermanos que toman muchas fotos y tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿y esos quiénes son? ¿por qué toman tantas fotos?, son los periodistas, para que no los desconozcan, son los que trabajan en los medios de comunicación y suelen venir domingo a domingo a esta Iglesia Catedral y sobre todo cuando viene el Obispo, cuando viene el Obispo, porque les interesa escuchar al Obispo y, a través de sus medios, seguir evangelizando a la comunidad”.

Al inicio de la misa señaló que este domingo, la iglesia mexicana está pidiendo por todos los periodistas, “porque su labor es sumamente importante, tienen que ser comunicadores de los acontecimientos que vive en nuestro país, que se viven en nuestros pueblos y ciudades, y a la vez le pedimos a Dios que sean comunicadores de la verdad, sólo de la verdad, y a veces son perseguidos por causa de la verdad”, expresó.

“Y ya lo había advertido nuestro señor, que a causa de la verdad serían perseguidos sus seguidores, y en la persona de los periodistas no es la excepción, a veces la verdad incomoda, incomoda e incomoda mucho, cuando se denuncian situaciones injustas, se incomoda”.

“Se incomodan los gobernantes, se incomodan los comerciantes, se incomodan los empresarios, se incomodan los Obispos, se incomodan los sacerdotes, se incomodan los miembros del pueblo de Dios, nos incomodamos todos cuando se nos dicen verdades y sentimos que nos toca a nosotros, ahí en nuestro interior, porque hemos fallado, hemos fallado y se nos está denunciando de ciertas situaciones que no están bien”, señaló el Arzobispo.

Aún con los estragos de su enfermedad reflejado en su rostro, Vásquez Villalobos, continuó y pidió a los periodista que sean valientes y no se dejen comprar, “Le pedimos a Dios que nuestros hermanos sean valientes y no escondan las verdades, pero también le pido a Dios que no se dejen comprar, no se dejen comprar porque tienen una dignidad y creo que su dignidad es grande y no tiene precio, no tiene precio”.

Manifestó que a los periodistas a veces los quieren comprar “los quieren comprar para que se callen la boca, para que no denuncien, para que no digan nada, para que no incomoden, para que no incomoden”.

“Le pido a Dios que no los compren y se mantengan firmes con la ayuda de Dios y la fuerza del Espíritu. Esa es parte de la reflexión que hoy quería compartir con ustedes a propósito de la oración que está haciendo nuestra Iglesia Católica en nuestro país en este día”, finalizó el jerarca de la iglesia católica en Oaxaca.

