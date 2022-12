Tras asesinato de taxista, FNIC-CTC se compromete a coadyuvar en la seguridad de Huajuapan (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León Oax. 6 de diciembre. El dirigente del Frente Nacional Indígena y Campesino del Consejo de Transporte Comunitario (FNIC-CTC), Mario Agustín Cruz Ríos, sostuvo que como organización coadyuvarán para mejorar la seguridad en Huajuapan.

Lo anterior, luego de que el taxista Juanito L. J., de 41 años de edad, integrante de dicha organización, perdió la vida en un hospital particular, a causa de una lesión provocada por proyectil de arma de fuego, esto porque al parecer un malhechor le quitó la unidad de alquiler que conducía de número económico 87.

El líder del FNIC-CTC relató que entre la una y dos de la tarde del domingo, al taxista le pidieron un viaje, y más tarde, fue localizado herido en la carretera Huajuapan-Mariscala de Juárez, a la altura de represa “El Pescadito”, entre las poblaciones Santiago Chilixtlahuaca y San José Chapultepec.

“Como todo Huajuapan lo sabe, últimamente se han ocurrido asaltos, robos con violencia. El día hoy nos tocó a nosotros quedarnos sin un compañero menos del transporte. Vamos a buscar para esclarecer el tema, y que las autoridades hagan lo correspondiente, y que en conjunto se le dé una respuesta a la familia, que hoy enluta el alma y lugar”, refirió.

Indicó que la autoridad municipal de Huajuapan debe de incrementar los salarios de los elementos de la Policía Municipal, lo cual servirá como estímulo para que realicen su trabajo de mejor manera, independiente de las prestaciones que tengan.

Sostuvo que, si alguien le pregunta a un uniformado municipal sobre su salario, seguro este se quejará que es bajo, y no va de acuerdo con las actividades que realiza, aunado a que está arriesgando su vida.

“Solicitamos enérgicamente una mesa de trabajo, muy seria, con los tres niveles de gobierno, porque los hemos dicho en muchas ocasiones de que se necesita que entren en operación las casetas de las salidas de Huajuapan, pero no pasa nada, no las activan, carecemos de las cámaras que hemos solicitado, que los módulos estén ocupados por elementos policiacos de tres niveles de gobierno, pero no se hace”, expresó.

Cruz Ríos dijo que espera que en los próximos días se reúnan con funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca, para sumar esfuerzos y ver de qué manera se puede reforzar la seguridad en las carreteras, ya que buscan evitar que los ruleteros hagan justicia por su propia mano.

