Transportistas de Huajuapan solicitan a Semovi actualizar tarifas al pasaje (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 14 de diciembre. El Secretario de Movilidad del Estado de Oaxaca, Arturo Eleazar López Sorroza, confirmó que hay una petición por parte del transporte público de Huajuapan para que la dependencia que representa autorice el actualizar las tarifas al pasaje.

“Ahorita hay una petición por parte del transporte público de Huajuapan que se va a revisar y en caso de ser factible se actualizará, no es un aumento tal cual. Hay que revisar las condiciones y también conlleva una renovación de taxis y del tema vehicular, para prestar un mejor servicio”, aclaró.

Agregó que el próximo miércoles se reunirán con transportistas de Huajuapan para platicar sobre la petición que realizaron y de otros temas.

Aclaró que como Secretaria de Movilidad (SEMOVI) no cuentan con los datos de cuántas unidades de alquiler no tienen el permiso correspondiente para ofrecer sus servicios.

“Nosotros no medimos el tema irregular. La realidad es que, una cosa es muy cierta, no hay ningún otorgamiento de concesiones y ni lo habrá, en el gobierno de Alejandro Murat no se otorgará ninguna concesión nueva”, insistió.

El titular de la dicha dependencia, en su reciente visita a la región Mixteca, en la ciudad de Tlaxiaco, inauguró con autoridades municipales el nuevo módulo de atención de SEMOVI.

También estuvo presente durante la apertura del módulo móvil que ofreció diversos servicios en Villa de Tamazulápam del Progreso y San Pedro y San Pablo Teposcolula.

Compartir