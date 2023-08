Transportistas califican de “gravísimos” los asaltos violentos en la puebla-Veracruz (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. El presidente de la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (Fematrac), Lauro Rincón Hernández calificó como “muy graves” la serie de asaltos que ocurren en la autopista Puebla-Veracruz, en su tramo Cumbres de Maltrata.

El líder de los transportistas denunció que los asaltos violentos perpetrados por el crimen organizado se agravaron con la llegada de la Guardia Nacional (GN).

Recordó que en el pasado los asaltos eran solo al transporte de mercancías, pero ahora, los mismos delincuentes provocan el accidente para detener la circular y poder asaltar a todos los automovilistas detenidos.

“Te quitan todo lo que lleves de valor, dinero, joyas y si les gusta tu carro, pues también te lo quitan. El problema es gravísimo, es una zona en donde a diario tenemos asaltos a los transportistas y si no te paras te balacean”, afirmó.

Rincón calificó el tramo Cumbres de Maltrata como una de las carreteras más peligrosa del país, pues incluso, fue víctima de tres asaltos.

“Yo ya sé cómo operan. Salen a poner sus retenes hasta diez personas, con capuchas, no se les ve el rostro, visten ropa de camuflaje y llevan armas largas. Si no obedeces hasta la vida pierdes”, lamentó.

Asaltos se agravaron con entrada de la Guardia Nacional: Fematrac

Expuso que los asaltos en la Cumbres de Maltrata se agravaron en el sexenio obradorista, con la entrada de la Guardia Nacional (GN), pues la antigua Policía Federal los contenía al entrar a las comunidades y ubicarlos.

“Se han reunido autoridades de los gobiernos de Puebla y Veracruz para acordar operativos de seguridad conjuntos; se toman la foto, pero no pasa nada. Esto quiere decir que no existe la disposición ni garantía de otorgar seguridad al ciudadano, responsabilidad del gobierno”, expresó.

Existe otra opción alterna para evitar la autopista Puebla-Orizaba y es la autopista Perote Xalapa, pero debido al costo elevado de las casetas y mayor recorrido en kilometraje, los transportistas no la usan.

“Hacia el sureste la única vía alterna es la autopista Perote-Xalapa, por desgracia es una vía muy cara nos eleva el costo en 2 mil pesos y es más larga (entre 100 y 150 kilómetros más), solo en la ida”, detalló.

Agregó que debido a los bajos costos de la autopista Puebla-Orizaba, los transportistas prefieren “rifarsela”.

“Hay la opción también de la carretera Acultzingo-Córdoba, pero es tipo C, que no permite circular vehículos pesados, cuando mucho rabón o torton, pero no tráiler, pero es un camino peligroso por las dimensiones que no da”, expuso.

Dijo que la única solución es que el gobierno federal aplique toda la fuerza del Estado para controlar la violencia y los asaltos de alto impacto.

El Universal

