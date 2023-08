Transita San Agustín Etla hacia el desarrollo en materia educativa, de infraestructura y salud (12:30 h)

San Agustín Etla, Oax. 2 de agosto. A pesar de ser un referente artístico y cultural, gracias al impulso del maestro juchiteco Francisco Toledo, al instalar en esta comunidad el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), los programas gubernamentales permanecían lejanos a sus habitantes en administraciones anteriores.

Por ello este miércoles, en este emblemático lugar en el que cada noviembre sus habitantes inundan sus calles con las tradicionales comparsas de Día de Muertos que han cobrado fama internacional, la atención del Gobierno de Salomón Jara Cruz se hace realidad a través de la estrategia Trabajo que Transforma tu Municipio.

“Este nuevo modelo de atención se refleja en un gobierno cercano al pueblo, que no es omiso ante las demandas de la gente; ya no queremos lujos, por eso los dos helicópteros que nos dejaron ya no los usamos para uso personal, ahora están al servicio de la gente”, aseveró.

Jara Cruz destacó que un gobernante tiene que caminar al lado del pueblo, ya que solo así se sacará adelante a Oaxaca y saldrá de los últimos lugares en educación, salud e infraestructura.

En este sentido, el Sistema DIF Oaxaca que encabeza Irma Bolaños Quijano, anunció una inversión de 912 mil 524 pesos, destinados en distintos programas alimentarios para todos los sectores de la población.

En atención a una solicitud realizada por la autoridad municipal, para la construcción de la Casa de Día Siempre Viva, el Gobierno del Estado contribuirá con un millón de pesos para iniciar de inmediato, en beneficio de 36 personas adultas mayores.

De igual forma la construcción de la carretera hacia el Telebachillerato del lugar será una realidad, por lo que anunció la primera etapa de ejecución que en breve iniciará con un estudio para determinar su inversión.

También, el Instituto del Patrimonio Cultural de Oaxaca destinará para un espacio cultural que se instalará en la antigua hidroeléctrica de este municipio, un millón 980 mil pesos para el proyecto y para conservar los inmuebles como el CaSa, para el que se contempla un millón de pesos.

Por otra parte, se informó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública trabaja en la certificación de policías y capacitación de topiles, lo cual se fortalecerá con una patrulla para la población.

Las necesidades de San Agustín Etla se dividen en distintos rubros, por ello a través de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) se anunció que a través de la Tarjeta Margarita Maza se atenderá la deuda histórica con las mujeres madres de familia en pobreza extrema, quienes recibirán dos mil pesos bimestrales.

También se destacó la firma de un convenio de 180 millones de pesos en un fideicomiso para apoyar a personas con discapacidad de 0 a 64 años.

El Gobernador refirió que la educación requiere también atención inmediata, por ello a través del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocied), anunció un monto de 666 mil pesos para el Telebachillerato y una escuela primaria de la comunidad, que será ocupado para la construcción de un aula, en mobiliario, equipo de cómputo y demás insumos para que las nuevas generaciones puedan recibir sus clases en un ambiente digno.

Independientemente del recurso asignado de manera anual, que corresponde a más de cuatro millones de pesos, el Gobierno de Oaxaca entregó de manera directa 300 mil pesos, los cuales no son negociables ni se entregan con intermediarios.

El total de los recursos asignados para San Agustín Etla suman 11 millones 186 mil pesos adicionales a su presupuesto anual.

En su oportunidad, el presidente municipal de San Agustín Etla, Isaac Cruz Cano agradeció el respaldo del Gobierno del Estado que a través de sus dependencias harán realidad la ruta hacia la transformación de este municipio.

