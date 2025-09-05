Tráiler rebasa un autobús y termina volcado e incendiado sobre la costera; un muerto por choque frontal en la Mixteca (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. Esta mañana un tráiler que circulaba sobre la carretera costera 200 rebasó a un autobús volcando metros más adelante.

Los hechos se dieron en el kilómetro 191 de la carretera 200 tramo Puerto Escondido-Pochutla en el paraje conocido como El Popoyote en jurisdicción Santa María Tonameca, donde el pesado vehículo de motor luego de rebasar a la unidad de transporte y dañarlo de un costado terminó volcado e incendiado.

Se ignora la identidad del conductor del tráiler, así como de su condición de salud, pues tras salir de la carretera e impactarse se incendió.

Al parecer, los ocupantes del autobús solo tuvieron crisis nerviosa y algunos daños leves.

El trailer involucrado con placas 52AX3A S/P/F del transporte federal con número económico en la caja 24UT8D S/P/F conducido por Fabián López procedente del Estado de Veracruz.

Mientras que el autobús de la línea Delfines con la ruta Puerto Escondido-Pochutla marcado con el número económico 125 placas 49HA8H conducido por Antonio Mendoza de 34 años de edad.

Indicaron que de este vehículo resultaron 2 personas lesionadas que se retiraron por sus propios medios.

Como primer respondiente el coordinador de la Policía Vial de Tonameca, mientras que elementos de la Guardia Nacional Seguridad en Vías de Comunicación evitaron la rapiña.

En otro hecho, en un percance automovilístico en la región de la Mixteca Oaxaqueña una persona falleció al impactarse dos coches sobre la carretera 125 Alfonso Pérez Gasga en el paraje San Francisco de Asís, en jurisdicción del municipio San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.

El accidente se dio alrededor de la 7 de la noche de ayer miércoles 4 de agosto, cuando a través de una llamada fue alertada a la Policía Municipal de esa comunidad notificando sobre un choque en el kilómetro 14 sobre la carretera 125.

Al arribar los uniformados al lugar se encontraron con dos unidades con huella de choque las cuales se encontraban sobre dicha vía con las siguientes características un vehículo Volkswagen Vento rojo con placas TKE935B cuyo conductor se dio a la fuga.

La segunda unidad en un Dodge Attitude color gris, placas TJJ638A, que era conducido por Omar G.G., de 37 años de edad, originario de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, quién presentaba lesiones y recibiendo atención médica a bordo de la ambulancia de servicios de salud de San Pedro y San Pablo Teposcolula.

De igual manera, a la zona llegó personal médico para brindar los primeros auxilios a una persona del sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad que se encontraba al interior del Vento rojo, sin embargo ya nada se pudo hacer pues el individuo ya no contaba con signos vitales, desconociendo sus generales.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley

