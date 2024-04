Traficantes de Portadas: El negocio millonario de violar la Ley Electoral (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de abril. Se ven por las principales calles de las ciudades. Cientos de espectaculares, con el rostro de los políticos y un eslogan electoral, pero en vez del logo de un partido se ve pequeño, casi diminuto, el nombre de una revista: Líderes Mexicanos, Mundo Ejecutivo, 99 Grados, Valores. Supuestamente es publicidad para la revista, pero en realidad es una violación de la ley electoral, en la que candidatos compran las portadas a medios que les organizan una campaña de espectaculares y les prometen protección contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

Una investigación llevada a cabo por Carlos Carabaña, Zorayda Gallegos y Alejandra Barriguete, parte del equipo de N+Focus, muestra cómo revistas encontraron en la libertad de expresión un vacío legal para cobrar a los políticos millones de pesos a cambio de promocionar su imagen, pese a que México ha promulgado desde 2007 leyes que limitan los gastos y los tiempos en los que se puede hacer propaganda, con la idea de nivelar el terreno de juego entre los diferentes partidos.

Básicamente, venden sus portadas y artículos al mejor postor y le organizan una campaña de promoción con anuncios espectaculares. Si el Instituto Nacional Electoral (INE) les reclama, ellos dicen que, aunque salga la cara gigante de un político y una frase entrecomillada que suena a eslogan electoral, es publicidad para vender su revista. Otro asunto es dónde comprarla, ya que su distribución es casi inexistente.

Debido a que los vendedores de portadas niegan siempre su negocio salvo a posibles clientes, en N+Focus contactamos a varias de estas revistas para contratar sus servicios. Planteamos el escenario de un alcalde que busca mejorar su imagen de cara a una posible reelección. Líderes Mexicanos y 99 Grados respondieron.

En un café al sur de la Ciudad de México, Rodrigo Piña, director comercial de Líderes Mexicanos, llega a la cita con varios números bajo el brazo. Una de ellas es Los 300 Líderes Más Influyentes de México, edición julio de 2023. La abre y, en la portada interna, está Adrian Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, expriista y exsuspirante a Jefe de Gobierno de la capital.

“Esta posición se vende. Ahora mismo hay tres alcaldes que la quieren. Con un millón de pesos, yo la bloqueo para vosotros. Eso hizo el año pasado Rubalcava. Me llamó y me dijo: ‘Ro, tengo un millón de pesos’”, explica.

Un par de días antes, Piña nos ha hecho llegar un presupuesto con opciones para comprar contenido en su revista para nuestro alcalde. Si queremos cuatro planas y una mención en la portada, serían 600 mil pesos más IVA. La portada más diez páginas de entrevista, un millón. Contenidos que, por supuesto, los controlan los políticos para posicionar su mensaje.

“Toda la campaña de espectaculares se gestiona aparte. Yo te daría tres opciones. Inversión baja, media y alta. Un millón, dos millones y tres millones”, y aclara, “como de todo nos encargamos nosotros, a esa inversión hay que subirle un 15%” Esto significa que la portada y los espectaculares con los que Rubalcava puso por toda Ciudad de México tuvo un costo mínimo 2 millones 150 mil pesos.

“Si se puede”, solicita Piña, “que todo sea dinero en efectivo. Mi seguridad puede pasar a buscarlo. Es mejor así que a través de un tercero, para que no haya nada que nos vincule”. ¿Y cómo sortearemos la vigilancia de los árbitros electorales? “La campaña es de Líderes Mexicanos, no es de ustedes; lo justificamos con que es un proyecto editorial y ustedes no aparecen como operadores ni solicitantes. Así es como mis asesores batean todas las solicitudes del INE”.

Durante los últimos diez años, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han llegado 63 denuncias contra diversas revistas por promocionar candidatos. De estas, 24 fueron confirmadas, 27 fueron desechadas y el resto resolvieron problemas como a qué tribunal o legislación corresponde resolver el asunto.

El mismo negocio que Líderes Mexicanos ofrece Edgar Neri Quevedo en la revista 99 Grados. Con sede en Acapulco, Quevedo presume que sabe muy bien cómo evadir la ley electoral gracias a su experiencia entre 2005 y 2009 como Consejero Electoral para el estado de Guerrero.

“Si hay una demanda, es contra la revista” y promete “nosotros nos hacemos cargo de toda la parte legal para que no haya una sanción ni lo consideren un gasto de campaña”, cuenta, “hay una laguna que los políticos no han querido regular porque todos la usan, entonces, no se van a meter un balazo en el pie”.

Su precio es más barato: 120 mil pesos la portada más 25 mil por cada espectacular que se contrate. Esto significa que, si se contratara una promoción con cinco espectaculares por estado, el costo rondaría los cuatro millones de pesos.

El consejero electoral Jaime Rivera asegura que han identificado ese modus operandi, pero no han podido erradicarlo, ya que hay ya una sentencia del tribunal electoral que permite ese tipo de publicidad al ser considerada libertad de expresión.

“Esas revistas que gastan en publicitar alguna figura política más que lo que podrían obtener con ingresos de su de venta, de sus impresiones, de venta de publicidad o cualquier otra vía legítima por la cual una revista puede obtener ingresos, pero cuando gastan más en la publicidad que en su propio negocio lícito constituyen un fraude”, dijo Rivera, y añadió que quienes en este caso comenten estos fraudes son los políticos y partidos que las contratan más que las propias revistas.

Estas revistas ganan millones de pesos evadiendo a las autoridades electorales. Pero el negocio existe porque hay quien lo paga. Y esos son los candidatos y partidos, que fomentan que violen y rompan las mismas leyes que se comprometieron a defender con la intención de manipular a los votantes.

