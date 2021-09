Trabajadores del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” exigen reinstalación de compañeros, bloquean paso en la fuente de las Ocho Regiones (11:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. Personal del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, bloquearon el paso en la Fuente de las Ocho Regiones, para exigir la reinstalación de sus compañeros que están siendo despedidos por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El secretario de la subsección 07 de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Alberto Vásquez SanGerman, lamentó que hoy fueron notificados que más de 2 mil 200 trabajadores de la Secretaría de Salud están siendo despedidos.

“No podemos continuar con esta situación porque se están suspendiendo las consultas oncológicas y pediátricas, porque como personal de contrato a los especialistas los están dejando fuera, es inadmisible esta decisión por parte de Juan Carlos Márquez Heine, a él lo hacemos responsable de las consecuencias”, advirtió.

En el marco de su asamblea permanente de 24 horas, resaltó que son 5 mil 100 trabajadores de los SSO sin techo presupuestal.

“El gobernador Alejandro Murat se comprometió a no tocar a la rama medica, no iba a ser así de esta manera, no tenía porqué correr a los doctores especialistas, los que se están quedando sin empleo son los que trabajaron durante toda la pandemia de Covid-19”, aseguró.

Advirtió que sus compañeros están molestos con estas decisiones por lo que no descartó mayores movilizaciones.

