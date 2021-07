Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 1 exigen atención del titular de los SSO a sus demandas (12:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 27 de julio. Este martes, las áreas de vigilancia epidemiológica y promoción de la salud de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 Valles Centrales, cumplieron 9 días protestando sin que hasta el momento hayan recibido atención a sus demandas por parte del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine.

Entre éstas, exigieron el pago de los viáticos y combustible del año 2020, el otorgamiento del concepto 30, espacios de trabajo dignos con las medidas de sana distancia, la dotación de parque vehicular para el cumplimiento de las actividades, y la dotación de equipo para efectuar su trabajo.

Aseguraron que todas las labores que tuvieron que desempeñar en medio de la pandemia por Covid-19, las realizaron bajo la promesa de sus autoridades jurisdiccionales del pago de viáticos y combustible, así como la promesa de dotarlos de material de oficina, internet, equipo de protección y vehículos oficiales para no utilizar los personales.

Sin embargo, lamentaron que hasta el día de hoy no sabían qué seguimiento le habían dado a la solicitud del concepto 30, además de que siguen a la espera del pago de los viáticos que les adeudan y la entrega del material y equipo que requieren para laborar por parte del administrador Manuel Santiago Luis.

“Las autoridades nos trajeron cuatro cajas de hojas y con eso quieren que vayamos a cumplir y a enfrentarnos con la pandemia que estamos padeciendo todos los oaxaqueños, no es posible que sigamos así”.

“Estamos pidiendo la salida inmediata del administrador Manuel Santiago Luis, por su deficiente desempeño al interior de la Jurisdicción Sanitaria número 1”, señalaron.



Advirtieron que la situación laboral se complicará ahora que sus compañeros que estaban en resguardo han regresado a laborar, ya que no se pueden tener las medidas de sana distancia por lo reducido del edificio donde trabajan.

Los inconformes manifestaron que han estado atendiendo 194 municipios con sus propios recursos en coordinación con sus compañeros de Vectores tratando de mitigar el contagio del Dengue, Zika y chikungunya.

Afirmaron que todas las coordinaciones están padeciendo lo mismo, “Estamos en espera de tener una reunión con el secretario de Salud, por ello vamos a seguir aquí, ya no podemos continuar trabajando de esta manera”, dijeron.

“A las autoridades municipales les consta el trabajo que hemos realizado durante la pandemia, y no hemos recibido un solo peso destinado por el Covid-19, sin embargo, por el amor que le tenemos a nuestro trabajo, a los oaxaqueños no hemos faltado un solo día, pusimos nuestro vehículo, sueldo, combustible, alimento; necesitamos equipo de protección, porque no nada más nos ponen en riesgo a nosotros, sino que también a nuestras familias que se quedan en casa y que podemos contagiarlos a nuestro regreso por la falta de equipo adecuado”.

Recordaron que en su jornada diaria de trabajo, reciben a sus compañeros de otras unidades médicas, autoridades municipales, y población que realiza trámites en las diferentes coordinaciones, y no cuentan ni con agua, jabón, y menos gel antibacterial para atenderlos.

“Lo que pedimos es que nos den lo indispensable para desempeñar nuestras funciones, tenemos que salir a atender brotes, tenemos que tomar muestras de los pacientes con Covid-19, para eso necesitamos equipo de protección, necesitamos gasolina, material para dar información a la población, hay comunidades que no tienen señal, tenemos que entregarles información de manera impresa”.

Ante la falta de atención a sus demandas, solicitaron a sus demás compañeros y líderes sindicales apoyarlos en su lucha para que sean resueltas sus peticiones ya que al final a quienes más afectan es a los oaxaqueños.

