Trabajadores de ex ingenio bloquean carretera en el Istmo (16:45 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. Al menos unos 30 trabajadores de la organización frente de ex cañeros del ex ingenio José López Portillo, denuncian la invasión de espacios públicos dentro del Polígono 1 por parte del ex regidor de Hacienda del municipio de el Espinal, Michel Nicolás Manríquez Ríos.

Los inconformes señalan que el ex regidor está invadiendo estas tierras que pertenecen a trabajadores del ingenio que sería destinado para un área verde y de juegos.

El ex regidor argumenta que dichas tierras fueron entregadas por el ex jefe de la unidad de servicios de la Comisión Estatal de Vivienda de Oaxaca (CEVI), Javier Neftalí Jiménez Vásquez.

Sin embargo, los trabajadores de este ingenio señalan que esto fue un abuso de poder del ex funcionario de CEVI de entregar tierras a quiene no le pertenece.

“Esto es un atropello hacia los derechos como trabajadores y ex regidor bajo engaño se quiere quedar con estas tierras”, manifestaron.

Los informes instalaron un bloqueo sobre la carretera Transistmica tramo Juchitán-Tehuantepec a la altura de la escuela la Imeca.

