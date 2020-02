Trabajadores de base del Congreso local protestan por entrega de plazas a incondicionales de diputados (11:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Trabajadores de base del Congreso del Estado, protestan en la Cámara de Diputados, para mostrar su desacuerdo ante el otorgamiento de plazas por parte de los legisladores a favor de sus amigos, familiares e incondicionales.

El delegado de los trabajadores del Congreso, Eduardo Escobar, acusó que la 62 legislatura entregó una plaza a una persona que nunca habían visto, y a quienes llevan 10 años o más laborando no los han tomado en cuenta.

Sostuvo que por esta razón, decidieron parar labores, para demandar un acercamiento con los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Y es que dijeron que no están de acuerdo y no permitirán que se entreguen plazas a personas que ni conocen y menos que no han visto trabajando en esta sede.

Indicaron que lucharán para que se otorguen las plazas a quienes realmente las merece ó ha trabajado para obtenerla.

