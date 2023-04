Trabajadores activos y jubilados de Pemex de la Sección 38 Oficial se quejan por pésimo servicio médico que reciben (12:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 15 de abril. Trabajadores activos y jubilados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de la sección 38, denunciaron las carencias que existen en el servicio médico de Petróleos Mexicanos Pemex.

En un escrito enviado al Subdirector de Servicios de Salud de Pemex, Rodolfo Lehman Mendoza, le hacen de su conocimiento la violación a sus derechos del Contrato Colectivo de Trabajo 2021 -2023 en su cláusula 112.

Detallan la falta de personal médico y medicinas en el hospital de Pemex de Salina Cruz, además de la pésima atención que les brinda a los derechohabientes la encargada de la Farmacia Irma Ofelia del Ángel Morales, quien no respeta el horario establecido para la entrega de medicamentos.

También exigen que se les pague los viáticos como marca en la cláusula 119, 200, 232 del Contrato Colectivo de Trabajo, cuando se les envía a otra unidad médica fuera de su lugar de residencia, debido que últimamente no se les realiza dicho pago teniendo que cancelar su cita médica al no ser autorizado por el Jefe del Recurso Humanos, Luis Gerardo Mendoza Martínez, argumentando que en el Hospital de Pemex de Salina Cruz, no se cuenta con los recursos económicos.

Todo esto apegado a nuestra cláusula 95 por falta o deficiencia del servicio propio o subrogado del contrato colectivo, donde ha existido carencia de personal médico general, han cambiado de médicos y las consultas a veces unas son en las mañanas y otras en las tardes no se tiene asignado un médico de cabecera por falta de personal de confianza de médicos perdiendo así la secuencia de nuestros tratamientos.

Por último, hacen un llamado a las autoridades correspondiente para dar seguimientos a estas quejas ya que afecta y atenta con su salud, por una mala administración y corrupción de la Doctora Elvia López Rodríguez, Directora del hospital de salina cruz de Pemex y la Doctora Verónica Morales Juárez Subdirectora del hospital de salina cruz de Pemex.

