Tornado destruye poblado de Texas: deja tres muertos y varios heridos (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de junio. Un tornado destruyó Perryton, Texas, y dejó a su paso daños materiales, al menos tres muertos y más de 100 heridos. Los videos de cazatormentas mostraron varias edificaciones y casas rodantes destruidas o averiadas, árboles desprendidos y vehículos volcados en este poblado.

Cientos de ciudadanos no lograron ponerse a salvo de la destrucción que causó el fenómeno meteorológico, el cual alcanzó los 160 kilómetros por hora, y que provocó tormentas eléctricas y severas inundaciones.

Tornado moving thru Perryton, TX today and the damage and aftermath. Folks in Perryton are gonna need some help over the next few weeks/months. #txwx #tornado #perryton pic.twitter.com/a8DJTjIlcH — Brian Emfinger (@brianemfinger) June 16, 2023

Un #tornado arrasó este jueves a parte de la ciudad de Perryton, Texas🌪️ El fenómeno provocó daños, al menos 3 muertos y decenas de heridos. Varios tornados se desarrollaron por #tormentas severas en el sur de Estados Unidos🇺🇸 📹TwisterChasers. pic.twitter.com/jd72D6A0Yp — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 16, 2023

Cazador de tormentas capta escalofriante video del tornado en Texas

En las imágenes, captadas por la videocámara de Brian Emfinger y tomadas desde un vehículo en movimiento, se puede apreciar el tornado en Perryton, Texas, donde varias edificaciones y casas rodantes quedaron destruidas o averiadas, con árboles desprendidos y vehículos volcados.

Na, I don’t think I’d like to experience that. Hail storm earlier today in Leola, AR #arwx pic.twitter.com/xvcMgrfk47 — Brian Emfinger (@brianemfinger) June 15, 2023

En varias tomas, se muestra el tornado girar a una gran velocidad y destruyendo matorrales a su paso. Por momentos pasa frente a la carretera por donde transita el vehículo, del cual, el cazador de tormentas va haciendo la grabación.

A few pics from yesterday. Last shot shows the departing storm over the devastated town of Perryton. #txwx #Perryton #Perryton #tornado pic.twitter.com/Cqv8bWc2U0 — Brian Emfinger (@brianemfinger) June 16, 2023

También hizo tomas del efecto giratorio del tornado y la estela de movimiento que va provocando entre las nubes, justo cuando toma más fuerza. Brian Emfinger dijo que vio un “daño significativo”, incluso en la zona industrial de la ciudad.

Muchos de los daños que causó el tornado fueron revestimientos de aluminio y casas que quedaron completamente destruidas, así como grandes estructuras construidas con ladrillos o madera que sufrieron bastantes daños.

