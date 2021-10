Tormenta tropical Rick provocará lluvias y alto oleaje en costas de Oaxaca (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, aunque su desplazamiento es aguas arriba del Océano Pacífico y cada vez se aleja más del territorio oaxaqueño, sí provocará lluvias, viento y oleaje en la costa del estado.

En la Costa de Oaxaca hay alerta, la tarde del viernes 22 de octubre de 2021, por las afectaciones que pudiera provocar la tormenta tropical Rick que se ubica en el Océano Pacífico.

“Entonces, hay que tener cuidado a la navegación, la gente que va al tiburón pues hay que tener mucha precaución, de hecho, lo que se recomienda es pues no salir para no tener cosas que lamentar”, indicó Antonio Ramírez García, coordinador de Protección Civil de Puerto Escondido.

Las autoridades mantienen cerrado el puerto en Bahías de Huatulco y fueron suspendidas las actividades de pesca ribereña y traslados turísticos.

En Puerto Escondido, sólo se colocaron banderas amarillas, pero por el oleaje que ya se presenta en sus costas, algunos pescadores y prestadores de servicios turísticos decidieron sacar las embarcaciones de la Bahía principal, para resguardarlas en la arena.

“Tratando de resguardar nuestras embarcaciones, de hecho, dejó un oleaje, todavía no sabemos cómo vienen los remanentes atrás y tratamos de cuidar ese detalle, para no más tarde ya con oleaje más alto querer sacar las embarcaciones y no podamos”, dijo Jesús Alberto Gutiérrez, pescador.

“Ya tenemos aviso por parte de la capitanía, de todos los reportes y nosotros nos preparamos, de hecho, nosotros no vamos lejos, vamos aquí cerquita nada más”, refirió Urbano Silva, pescador de Puerto Escondido.

Se espera que en los municipios costeros más cercanos a los límites con el estado de Guerrero y algunas partes de las zonas serranas se registren lluvias moderadas, como consecuencia de este fenómeno ciclónico.

