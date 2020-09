Tomás Zerón se robó mil mdp como pago por montaje sobre caso Ayotzinapa: FGR (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que Tomás Zerón, ex director de la Agencia Criminal de la extinta PGR, no realizó “de gratis” el montaje de la llamada “verdad histórica”, sino, que el ex procurador Jesús Murillo Karam, le permitió el saqueó de mil millones de pesos.

Durante el informe sobre el avance de las investigaciones a seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el fiscal señaló que en el Gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto, “desde la cúspide se encubrieron, mintieron, falsearon diligencias” para ocultar lo que realmente pasó con los normalistas.

Indicó que el delito de desaparición forzada está totalmente acreditado en el caso, por lo que se han girado más de 70 órdenes de aprehensión.

El fiscal identificó a Tomás Zerón como el principal orquestador de la llamada verdad histórica, que dijo, “no fue de gratis (…) se robó más de mil millones de pesos de la PGR con la anuencia de sus superiores”.

Tomás Zerón se encuentra a “salto de mata” en Israel, por lo que explicó que la Fiscalía solicitó a ese país colaborar en su detención y extradición.

Sobre el ex procurador Jesús Murillo Karam, el titular de la FGR lo calificó como el “encubridor para orquestar un engaño masivo” y ordenar procesos y montajes que llevaron al fracaso de la investigación del paradero de los 43 estudiantes en el pasado Gobierno.

Para Gertz Manero, el montaje de la llamada verdad histórica no fue un hecho aislado, sino, una conducta del pasado Gobierno “infiltrado por la corrupción y el crimen”.

24 Horas

Compartir