Toma Catem palacio de Huajuapan; exigen pago a ex brigadistas de Conafor (16:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 21 de agosto. Integrantes del Sindicato Catem Joven, tomaron el palacio municipal en Huajuapan, para exigir a las autoridades municipales el pago a las personas que trabajaron en la brigada de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Ayer se manifestaron, apoyados por integrantes de ese sindicato, en las instalaciones de Casa del Bombero”, pero aseguran que el coordinador, José Antonio Ramírez García, “no dio la cara”.

María Montes González, secretaria general del Sindicato Catem Joven en Huajuapan, explicó que, al no tener una solución, este día acudieron al palacio para que fueran atendidos por la presidenta municipal Juanita Arcelia Cruz Cruz, pero no los atendió y por esa razón lo tomaron.

Reveló que son nueve personas las que trabajaron para CONAFOR durante tres meses de abril a junio, a quienes se les adeudan la cantidad de 26 mil 600 pesos cada uno.

Así también que dicho monto es por el pago del último mes que laboraron, y que los están obligando a que firmen un recibo por un monto más elevado al que les están dando, por lo que también demandaron que expliquen quién se está quedando con esa diferencia que no les pretenden pagar y aclarar la nómina.

Explicaron que dentro de dicha nómina se encontraba una persona que cobraba sin ir a trabajar (aviador), de nombre Jesús S., de lo cual responsabilizaron al coordinador de Protección Civil al tiempo de exigir su renuncia.

Durante la protesta, el Sindicato Catem Joven, también exigió justicia por la muerte de la niña Brenda A., quien falleciera hace un año y dos meses, al caerle una estructura metálica en el parque Guelaguetza, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal.

“Se retoma este caso porque a las autoridades ya se les olvidó, pero a la familia no, y además de no dar ninguna solución ni apoyo económico, no quieren dar el nombre de la empresa encargada de la instalación de esas estructuras, con lo que están cayendo en una complicidad y responsabilidad”, destacó.

También exigieron a la presidenta municipal, Juanita Cruz Cruz, que dé a conocer que ella autorizó que se construyera una cisterna al interior del mercado Ignacio. Zaragoza.

Esto, porque dicha construcción generó la molestia de los locatarios la semana pasada, por lo cual resultaron tres personas detenidas.

Compartir