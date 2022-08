Tom Holland anuncia que dejará las redes sociales por salud mental (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de agosto. Fue a través de su cuenta de Instagram que el tan reconocido actor Tom Holland quien ha encarnado al famoso personaje Spiderman en las últimas películas de Marvel, anunció su retiro de las redes sociales.

En un emotivo video Tom Holland habló con sus más de 67 millones de seguidores, solo de Instagram sin sumar los millones más en el resto de redes, los tomó por sorpresa al anunciar que se retiraría del mundo del Internet por su salud mental.

Más allá del hecho de que muchos son los que se han lamentado por bastante la inesperada noticia, han sido muchos más quienes se preocuparon por el actor, pues al mencionar que dejaba sus redes en busca de tranquilidad, fue el tema que ha la gran mayoría le llamó la atención.

Como bien se sabe, Tom Holland actualmente se coloca como uno de los actores más reconocidos del planeta, esto gracias a la franquicia que es el Universo Marvel , gracias a su papel de Hombre Araña es que su popularidad fue en ascenso, incluso luego de que este ya hubiese trabajado en grandes películas con anterioridad.

Hoy por hoy ya ha participado en otras grandes películas, como lo fue junto a Antonio Banderas en ‘Uncharted’, película que desde que fue anunciada tomó gran fuerza.

Así mismo ha sido foco de atención gracias a su relación con la actriz y cantante Zendaya, quien ha sido su compañera de trabajo gracias a la saga de Spiderman. Siendo que su relación fuera primeramente solo un secreto, luego de hacerlo público inmediatamente se volvieron la pareja más querida por el público.

Sin embargo y a pesar de ser constantemente activo en redes sociales, Tom Holland tomó la decisión de dejar de un lado al menos por tiempo indefinido su actividad en las mismas, pues necesita tomarse un descanso.

El tan amigable actor, Tom Holland sorprendió a sus millones de seguidores con esta noticia, sin embargo no es nada nuevo que el actor se demostrara abrumado por sus redes, ya que con anterioridad ha mencionado que difícilmente sabe como lidiar con su gran popularidad y el impacto que tiene su vida laboral en su vida personal.

Es por ello que ahora en su al parecer último video publicado el se dirigió con la frente en alto para explicarles a su querida audiencia sobre su descanso de redes pero haciendo gran énfasis en cierta organización por quien hizo una excepción para poder hablar del tema.

«Hola y adiós… He estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar sobre@stem4org», escribió Holland en su último video publicado en Instagram.

«Stem4 es una de las muchas organizaciones benéficas @thebrotherstrust está extremadamente orgulloso de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo», agregó.

«Tómese el tiempo para ver mi video, y si se siente inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda resonar, se lo agradecería mucho».

«Hay un enlace en mi biografía a The Brothers Trust Shop, donde puedes comprar una camiseta y ayudarnos a continuar ayudando a estas increíbles organizaciones benéficas a prosperar».

«Los amo a todos, y hablemos de salud mental», concluyó así en la descripción del clip.

Fue que dentro de su declaración en el video que Holland comentara: «Encuentro Twitter e Instagram sobreestimulante y abrumador. Entro en espiral cuando leo cosas sobre mí online», comentario que convirtiera al clip en viral y que ya supera los 10 millones de reproducciones.

“Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara”, prosigue el intérprete británico en su vídeo. Holland, que en su pasado estando en la escuela, entre los 14 y los 17 años, fue acosado por sus compañeros.

Lo que lo llevó a estar muy involucrado con organizaciones que se dedican a cuidar de la salud mental de los más jóvenes, así aprovechando mejor su última publicación de su perfil.

Aunque Tom Holland no ha sido el único ni el primer famoso que ha decidido retirarse por un tiempo de sus perfiles en Instagram o Twitter.

Por mencionar algunos ejemplos, se encuentran los cantantes y expareja, el tan conocidos Justin Bieber, quien es uno de los muchos que ha comentado la publicación del actor británico con un: “Te queremos”.

Él también en su momento se vio obligado a cerrar su cuenta de Instagram en 2016, después de las críticas de sus fans por subir fotos con la que podría ser su nueva novia de entonces.

Mientras que en 2018, la cantante Selena Gomez, con 26 años entonces, decidió despedirse del mundo virtual por el daño que le hacían los mensajes negativos que recibía.

“Estoy agradecida por la voz que las redes sociales nos brindan a cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida por poder dar un paso atrás y vivir mi vida presente. Solo recuerda, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera”, declaró entre las tantas entrevistas.

Si bien el que un famoso o figura pública deje de aparecer en sus redes para muchos les puede parecer triste o lamentable, hay que recordar que al final del día estos son seres humanos con una vida por detrás de la fama, con la cual no es fácil de lidiar y que para aquellos quienes no han buscado ayuda o bien no supieron poner limites a tiempo, todo terminó mal para ellos.

Así como Holland han sido muchos los miembros de la industria del entretenimiento que se han visto obligados a cerrar cuentas y tomar un descanso por su propio bienestar, todo por la abrumadora que puede ser su vida debido a la proximidad y la exposición constante en redes.

Ahora es cuestión de tiempo que el actor que dio vida a Spiderman anuncie quizá un regreso a ellas, encontrándose mejor y motivado como para lidiar con éstas.

