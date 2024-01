Todos listos; 2024 año electoral: Daniel Molina (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de enero.

Cada vez existe más personajes intentando ser influencers en las redes sociales. Es verdaderamente impresionante como el algoritmo manda posteos, x’s, reels, videos y todo referente a noticias, recomendaciones, información precisa en tu forma de navegar.

Así que este año 2024, todos los interesados en buscar un cargo público en la próxima elección tendrán, que tener estrategas con verdaderos conocimientos en las redes sociales, para poder virilizar sus propuestas de campaña.

Solo como un recordatorio, recuerde que la mejor recomendación es la que hacen los mismos usuarios; esto es, los usuarios creen en los usuarios.

En cuanto al camino a la presidencia de la república.

Por el momento, quien tenía más ventaja en las plataformas digitales era Samuel García, gobernador de Nuevo León; ahora ya hecho a un lado en la contienda presidencial, quedo un hueco en la campaña. Así que, un gran sector joven quedó libre e indeciso para dar su voto, ya que las redes sociales, eran su conducto para convencerse. Recientemente, Dante Delgado, presidente del partido Movimiento Ciudadano, lanzó un video, mencionando que vendría el sustituto de Samuel; para algunos, puede ser él mismo Dante.

Con respecto a la alianza, Va por México, por los partidos PAN, PRI y PRI abanderando a Xochitl Gálvez, pasaron esta pre precampaña sin pena ni gloria. En los intentos de su candidata, de prender con algún tema en las redes sociales, no paso de ser la repetición de un discurso que aún no se indexa para dar vida en las redes sociales. Empezó con videos en AI, que suponemos por falta de continuidad, es que no convencieron. Entonces, la alianza busca nuevas estrategias en redes, pero ninguna hasta el momento que cause impacto.

La pre precandidata del partido en el gobierno, Claudia Sheinbaum, al parecer ha aplicado la mejor estrategia cuando se tiene la ventaja. Por lo menos en redes sociales, se ha sabido administrar, reduciendo la exposición y trayendo mejores resultados. Aunque el ataque vía meme, está a la cacería, por lo menos hasta el momento, no ha aparecido nada que se tenga que recordar. La vía de contra campaña, para quien está liderando, siempre será la administración los errores en su administración, vistos desde su oponente.

Ahora, la vista para MORENA, es completar un carro completo con la presidencia, gubernaturas y legislatura federal como locales. Cabe destacar, que todos los “perdonados”, como Eruviel Ávila, Alejandro Murat, Ramírez Marín, Omar Fayad, Javier Corral, entre muchos otros, estarán poniendo su granito, para que esto suceda.

Por: Daniel Molina @DanMSocial

