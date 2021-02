Todo sobre la ivermectina, un medicamento NO probado contra el COVID-19 usado en México y Latinoamérica (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. La ivermectina es un tratamiento usado por varios países de América Latina para pacientes con Covid-19. Aunque hasta el momento no hay bases científicas que demuestren que el medicamento es efectivo contra el virus, tampoco hay evidencia de que no funcione para tratar o prevenir la enfermedad.

Por esta razón la comunidad médica se encuentra dividida sobre el uso de este fármaco en pacientes. Mientras unos indican que las personas han mejorado, otros apuntan como una irresponsabilidad que los gobiernos la estén promoviendo.

Las autoridades sanitarias de Venezuela, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú y Bolivia recomiendan usar la ivermectina para pacientes con el virus del SARS-CoV-2, asimismo algunos la recomienda para prevenirlo. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no recomiendan consumirlo.

De acuerdo a una investigación hecha por CNN en Español, el consumo de este fármaco se ha disparado en Latinoamérica, pues las personas la están tomando como parte del tratamiento, y algunos más sin supervisión médica.

¿Por qué la ivermectina es usada para Covid-19?

La investigación realizada por el medio de comunicación, la ivermectina es un medicamento de bajo costo que se puede comprar en algunas farmacias sin recetas, a pesar de que en varios países se vende con prescripción médica. También el fármaco ha demostrado efectividad contra los parásitos sin mayores efectos secundarios.

El fármaco fue relacionado con el coronavirus desde abril del año pasado cuando una revista científica australiana publicó que podía impedir que el coronavirus ingresara a un tejido celular usando una cantidad superior a la dosis común. Sin embargo, este estudio, tiene algunos problemas, pues además de suministrar una dosis 50 veces superiora lo que se recomienda, las pruebas no se hicieron con un grupo de control y no cumplió con otros requisitos.

Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) recientemente informaron que no hay suficientes datos para decir si la ivermectina ayuda contra el covid-19.

Otros estudios

El doctor Joseph Varón, jefe del Hospital United Memorial Medical Center de Houston dijo a CNN que el medicamento “tiene un riesgo mínimo, realmente no pierdes nada en usarla en el tratamiento de esos pacientes”.

Varón y un grupo de médicos hicieron una alianza para el cuidado de pacientes de Covid llamada Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) y, basado en observaciones, la ivermectina se puede usar para el tratamiento temprano del covid-19 y para prevenir la infección.

El grupo presentó recientemente a los Institutos Nacionales de Salud los datos de experiencias del uso clínico de la ivermectina contra el virus en países como Bangladesh, India, Egipto, Perú, Brasil y República Dominicana.

La ivermectina no es el único tratamiento

En las declaraciones recopiladas por CNN, el doctor Martínez, de Colombia, afirmó que “no es una droga mágica”, pues ivermectina por sí misma no es una solución. Explicó que la reacción de la medicina depende del momento de la enfermedad y recordó que en varios países se usa en conjunto con otros tratamientos y medicinas.

Retomando los protocolos desarrollados por el doctor Valerio explica que en Honduras el tratamiento incluyen varios medicamentos, no solo la ivermectina.

Los efectos negativos de la ivermectina

De acuerdo a los especialistas, como cualquier fármaco, a ivermectina puede tener efectos adversos, sobre todo cuando se excede la dosis recomendada, señala la investigación de CNN.

Algunas de las reacciones que puede generar son neurotoxicidad, problemas gastrointestinales, alergias por intoxicación y urticaria, entre otros. Asimismo, aquellas personas puede tener vómitos, diarreas intensas, dolor muscular, cansancio y dolor de cabeza.

Además de los efectos químicos, los especialistas indican que hay un impacto social negativo al promover las virtudes de este medicamento, pues al creer falsamente que están protegidas por la ivermectina, las personas pueden descuidar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como es el lavado de manos, uso de cubrebocas, respetar la sana distancia, entre otros.

Médicos recomiendan más estudios

“Hacer estudios cuesta mucho dinero. Qué bueno que ellos se interesaran en esa molécula para que nos sacaran de la duda que tiene todo el mundo” dijo el doctor Martínez al medio internacional, y agregó que las farmacéuticas deberían hacer más estudios.

CNN señala que actualmente hay más de 100 estudios en curso que buscan demostrar si la ivermectina podría llegar a ser útil para el Covid-19.

La revista Nature advierte que debido a que muchas personas han consumido esta medicina, se dificulta la posibilidad de encontrar a voluntarios que funcionen para el estudio clínico, que comprobaría la efectividad del tratamiento.

La popularidad del fármaco dificulta encontrar voluntarios que no la hayan tomado ya, algo necesario para comprobar si funciona en un estudio clínico, y además no se están “documentando los posibles efectos secundarios de la medicina, lo que significa que los valiosos datos sobre su seguridad se están perdiendo”.

El Hetaldo de México

