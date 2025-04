Todo listo para el sexto duelo de arqueros de la Copa Chapus 2025 (18:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 16 de abril. Con más de 150 equipos repartidos en 8 categorías y con 11 sedes de participación, del miércoles 23 al sábado 26 de abril, se realizará la séptima edición de la Copa Chapus 2025, en tanto el 23 de abril en el estadio Independiente de San Jerónimo Tlacochahuaya se realizará el sexto duelo de arqueros.

Con relación al torneo, en la categoría sub 5 participará la filial Puebla, Pumas Oaxaca, Tule y Dragones, en la sub 7 competirán los Chapulineros Atzompa, Huatulco, San Pablo, Dragones Negro, filial Puebla, Huitzolandia, Pachuca URSE, Pumas Oaxaca, Rayados Oaxaca, Tiburones Salina Cruz, Tule, Atlas, Chapulineros Nochixtlán, Chelsea Salina Cruz, Tlacolula, Dragones, Halcones, Dragones del Valle, Guerreros Mixtecos y Puerto Ángel.

La categoría sub 9 tendrá una gran cantidad de participantes, como lo son Chapulineros Guelavia, Atzompa, San Pablo, Tlacochahuaya, Cruz Azul Huatulco, Dragones, Esfi, filial Puebla, Halcones SST, Puerto Escondido, Huitzolanda, Lobos Antequera, Pachuca URSE, Pumas Oaxaca, Tehuanitos, Tututepec, Academia Alebrijes Ixcotel, Atlas Veracruz, Chapulineros Pochutla, Pueblo Nuevo, Codornices, Dragones del Valle, Gambeta, Halcones UABJO, Peligrosos de Huajuapan, Lafayette, Deportivo Azteca y Yautepec.

El torneo de futbol reunirá a los mejores equipos infantiles y juveniles, la categoría sub 11 agrupará a 39 equipos, mientras que la división sub 13 tendrá a 19 equipos, en tanto la sub 15 registró a 18 conjuntos. Con relación a la información del sexto duelo de arqueros, se convocó a las categorías sub 5 mixta, 7 mixta, 9 mixta, 11 mixta, 13 varonil, 15 varonil, 17 varonil, 17 femenil y 23 femenil.

El jueves 17 de abril será el último día para realizar el registro y asegurar su lugar en la competencia, con el objetivo de mostrar los buenos reflejos y la habilidad bajo los tres palos. Los documentos requeridos son: acta de nacimiento, CURP y credencial escolar, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 229 03 43.

