Todavía queda el TEPJF y SCJN: Presidente si INE suspende revocación de mandato (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de diciembre. Ante la discusión que se llevará en el Instituto Nacional Electoral (INE) de un proyecto que propone suspender la organización de la consulta de revocación de mandato por falta de presupuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que habrá que esperar el resultado pero, “todavía queda el Tribunal Electoral y luego la Corte”.

Sin embargo, enfatizó que lo más importante de este proceso es que el Poder Judicial, por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya decidió que debe celebrarse la consulta.

“Lo demás no deja de ser secundario, que si tienen dinero, si no tienen dinero, el tema de fondo es que se establece el precedente histórico, lo quieran o no, el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación de mandato.

“El pueblo, que es soberano, pone y quita, y había la mala costumbre de quedarnos sólo en la democracia representativa, y muy conchudamente, apenas estaban eligiendo al gobernante y ya se sentía intocables”, expresó el mandatario.

Dijo que este proceso de revocación ojalá se aplicara a los funcionarios en todos los niveles.

24 Horas

