TLC y T-MEC iguales ¡AMLO fue el que cambió!: Alfredo Brena (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de enero. El presidente Amlo criticaba ardientemente el Tratado de Libre Comercio (TLC) cuando buscaba la presidencia. Hoy como presidente no sólo aprueba el renovado y abusivo nuevo TLC o sea el T-MEC, sino hasta dice que va a ser benéfico para México, ¿qué fue lo que cambió? ¡Indudablemente que el que cambió fue Amlo!

En 1991 las cámaras estadounidenses se enfrascaron en intensas batallas legislativas en las que México era puesto del asco, y finalmente votaron porque el tratado tuviera vía rápida a condición de que se incluyesen los derechos de los trabajadores y del medio ambiente. “Ahora que fervientemente debatimos el fast track”, dijo, por cierto el congresista Marcy Kaptur, “¿se dan cuenta de que en el congreso mexicano no ha habido debate alguno?” Era claro para entonces que los tiempos del tratado habían quedado atrapados en las elecciones de Estados Unidos y resultaba inevitable que se convirtiera en tema electoral, lo cual perturbaba a Bush porque su popularidad había decrecido sensiblemente. Lo ideal para los tres gobiernos era que el TLC quedara concluido antes de los comicios de Estados Unidos. Si no había sido ratificado para entonces, la nueva constitución de las cámaras podría causar muchos problemas. Por tanto, a partir de ese momento las negociaciones entre Carla Hillis, Serra Puche y Michael Wilson cobraron rapidez y se pensó que el TLC podría firmarse en la primavera de 1992. Salinas se veía confiado. “Al que más le interesa el tratado es a Estados Unidos”, decía, pero algunos periódicos estadounidenses aseguraban que la no aprobación del TLC sería la ruina para el presidentito mexicano.

México, muchas veces adelantándose a las peticiones estadounidenses, había iniciado la modificación de las leyes de protección industrial, de patentes y marcas, y de inversiones extranjeras; abrió áreas vedadas como la banca, las casas de bolsa, los seguros y las carreteras; convirtió más de cincuenta productos petroquímicos básicos en secundarios y permitió que una empresa de Estados Unidos perforara pozos petroleros en la Sonda de Campeche. Carla Hills también había obligado a los mexicanos a ceder en la creación de la Subcomisión Negociadora de Energéticos, se opuso a que fuéramos considerados “país en desarrollo” y no tomaba en cuenta las mentadas “asimetrías”, además de que se negó a que Estados Unidos se abriera a los cítricos y los aguacates mexicanos. “Exporten guacamole”, dijo. La Hills quería más, así es que pasó 1991 y no hubo borrador del TLC “con corchetes”, que contenía los desacuerdos, eran cientos (los más importantes, energía y agricultura) y se volvieron el gran obstáculo del TLC. Las presiones principales se centraron en la cuestión del petróleo y la electricidad, que Estados Unidos quería abrir lo más posible. México presentó entonces sus cinco “no”: no a la inversión en áreas básicas, a contratos de riesgo, a cláusulas de seguridad, a la importación de gas y a las gasolineras estadounidenses.

Por si fuera poco, ante la cercanía de la elecciones de noviembre de 1992, William Clinton, candidato presidencial del partido demócrata, como venganza porque Salinas siempre apostó por Bush y por presiones de su partido, la agarró contra el TLC, ya que se habían omitido los controles ambientales, las políticas de protección de los trabajadores mexicanos y los incentivos para que la industria estadounidense no se fuera a México por los bajísimos salarios. Salinas estaba seguro de que George Bush se reelegiría, incluso lo acompañó a una jornada electoral en Estados Unidos, pero las encuestas cada vez más favorecían a Clinton, así es que José Córdova Montoya mejor se lanzó a establecer contactos tardíos con los demócratas.

Ante la premura del tiempo, Salinas hizo más concesiones y aprobó que las compras de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad se abrieran al cien por ciento. Sólo así, después de varios días de encierro en el Hotel Watergate, en agosto de 1992 terminaron las negociaciones. A fin de año los tres presidentes firmaron el tratado y sólo quedaba pendiente la ratificación por parte de los congresos. Sin embargo, Bush perdió las elecciones estadounidense, lo cual puso a temblar a Salinas, y Bill Clinton, el nuevo presidente, famoso porque tocaba saxofón y por sus líos de faldas, como era de esperarse anunció que pensaba revisar el TLC. El orgulloso gobierno mexicano dijo entonces que el tratado estaba concluido y que no aceptaría renegociarlo. No pretendía hacerlo, repuso Estados Unidos, pero sí le añadiría unos acuerdillos paralelos para que salvasen las omisiones en cuanto al “medio ambiente y derechos laborales”. Indudablemente Salinas cedió y para su fortuna el TLC se le fue volviendo cada vez más importante para Clinton, quien al final terminó apoyándolo con toda su fuerza.

Como podemos apreciar, las similitudes entre el TLC de Salinas y el T-MEC de Amlo, son tremendas, y es más, si el TLC fue tan ventajoso para los Estados Unidos, como lo fue la compra de Alaska, el renovado T-MEC es mucho más leonino aún.

Las asimetrías entre Estados Unidos y México son insalvables y en este pacto tripartita, sólo hay un perdedor que es México y un ganador que es Estados Unidos, a Canadá, que es un país desarrollado, no le afecta el pacto tanto como a nosotros, ni tampoco es el gran ganador como lo son los Estados Unidos.

Lo insalvable de las asimetrías es, por ejemplo, en el tema del transporte, dado que la flota vehicular de EE UU que es mucho más grande que la de México y con modelos mucho más recientes, amén de que los créditos para adquirir los camiones son muchísimo más accesibles. Luego entonces, el transportista mexicano no puede competir con el estadounidense, aunque tenga “la oportunidad” de fletear en el mercado más grande del mundo.

En cuanto a energía, la reforma energética nos dejó en estado de indefensión cediendo todo a las compañías extranjeras, así que ahí ni moverle al cocido.

Y el sector automotriz, que fue lo único medianamente salvable del TLC, con el nacionalismo del presidente estadounidense, se desdibuja totalmente. Honda planeaba invertir 100 mil mdd en sus plantas en México, pero con la llegada de Donald Trump, se fue a invertir ese dinero en plantas de Honda en Estados Unidos. Así es que, sin las automotrices japonesas (que son aliadas comerciales de Trump), y sin las armadoras estadounidenses (Ford, Chrysler y General Motors), simplemente ¡estamos fritos!

Luego entonces, si el T-MEC es mucho más leonino que su antecesor tratado, cómo es posible que Amlo, que era un rabioso crítico del TLC, les haya implorado a los demócratas por la aprobación del T-MEC, y peor aún, que nos quiera hacer creer que es un magnífica oportunidad para México.

Así las cosas, solamente podemos concluir que no cambió en nada del TLC al T-MEC, salvo hacerlo mucho más leonino. Y que Amlo, el crítico de izquierda, hoy en día es el más entusiasta portador del estandarte de… ¡La 4a Trasformación neoliberal!

¡Suerte! y hasta el próximo De Análisis Político.

alfredobrena@gmail.com

Twitter: @AlfredoBrena

Facebook: Alfredo Brena

Blog: AlfredoBrena.com.mx

__________________

ALFREDO BRENA

31 ENE 2020

Compartir