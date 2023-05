Tiroteo en un hospital de Atlanta: hay un muerto, 3 heridos y el atacante está prófugo (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de mayo. Un terrible suceso está angustiando a la capital y ciudad más extensa —y poblada— del estado de Georgia. Una persona murió y al menos otras cuatro resultaron heridas en una situación con un “tirador activo” en Atlanta este miércoles 3 de mayo. Hasta el momento ningún sospechoso está bajo arresto y la policía ha iniciado un operativo para dar con el agresor. De acuerdo con las autoridades, la situación se desarrolló dentro de un edificio en West Peachtree Street entre 12th Street y 13th Street. Por lo que han pedido a las personas que eviten por completo el área o que de estar en la zona, se refugien en los establecimientos cercanos. Inmediatamente la policía acordonó el lugar y comenzó el operativo de búsqueda masiva. Por lo que todas las actividades en Midtown quedaron completamente paralizadas.

https://videos.heraldodemexico.com.mx/out-ehm/2023/05/03/11507mp4_.mp4

#BREAKING: Atlanta Police release photos of suspect in shooting near PeachTree St. Suspect is on the loose. pic.twitter.com/0foLRfc22v

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 3, 2023