TikTok pierde amparo contra el INAI sobre uso de datos personales (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de diciembre. Un juez federal negó el amparo a la empresa TikTok que buscaba frenar el procedimiento de sanción iniciado en su contra por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por posibles incumplimientos a la ley en la materia.

El amparo se tramitó en junio de 2021, cuando la empresa dueña de la aplicación de videos reclamó una resolución emitida por el INAI en sesión del 27 de abril de ese año, en la que ordenó iniciar el proceso de verificación contra TikTok.

Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, dictó sentencia de amparo en agosto de ese año. En ella consideró que el INAI únicamente instruyó el inicio de una investigación contra TikTok para verificar si la plataforma vulnera o no los datos personales de los usuarios mexicanos, por lo que este procedimiento por sí mismo no implica una afectación directa a la empresa, al no tratarse de una sanción.

Proceso

Compartir