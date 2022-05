TikTok: Le dan billete de 50 pesos falso; tenía la cara de Juan Gabriel (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. En estos tiempos los estafadores se las han ingeniado para hacer más reales los billetes, sin embargo este de 50 pesos con la cara de Juan Gabriel fue más que una estafa, fue un troll épico.

En la red social de TikTok el usuario (edgardlcdk) compartió el video de un supuesto billete falso de 50 pesos, sin embargo no lo revisó hasta que se dio cuenta que no solo lo estafaron sino hasta lo trolearon.

Los billetes de 50 pesos, de hace una generación atrás, deberían de tener la cara de José María Morelos Y Pavón pero este tenía la cara del ‘Divo’ de Juárez, Juan Gabriel.

Después de darse cuenta el billete que le dieron el joven compartió su experiencia:

“Chale banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según yo ahorita lo reviso, con sus ventanitas, sus mariposas y cuando lo volteo, este wey es Juan Gabriel”.

Seguramente después de esto, no solo él si no todos, tendremos más cuidado al revisar los billetes que no den.

