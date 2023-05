Tienen la CDMX y Oaxaca gobiernos que le devuelven la dignidad y la esperanza al pueblo (18:00 h)

Juchitán de Zaragoza, Oax., 13 de mayo. El Gobernador del Estado Salomón Jara Cruz destacó que hoy en la Ciudad de México y en Oaxaca, existen gobiernos que apuestan por devolverle la dignidad y la esperanza al pueblo.

Al dar la bienvenida a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo quien visitó este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec para compartir con autoridades municipales de la zona y 30 mil ciudadanos que se dieron cita en el Estadio “Juchiteco”, la conferencia magistral “Políticas de Gobierno al Servicio del Pueblo”, el Mandatario Oaxaqueño dejó en claro que los gobiernos de la Ciudad de México como el de Oaxaca son el fruto de un sueño colectivo que siempre luchó de forma pacífica contra la corrupción, por la democracia y la justicia.

Ante la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Irma Bolaños Quijano, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que en Juchitán, tierra de resistencia, tierra de historia y vanguardia, soplan nuevos vientos, “no por los ventiladores eólicos sino porque se reconoce la posibilidad real de que, por primera vez en la historia de nuestro país, ahora es tiempo de mujeres”.

Dijo que el pueblo no se equivoca y no se equivocó en la Ciudad de México al elegir a la Jefa de Gobierno y no se va a equivocar en todo el país, ni en Oaxaca.

Indicó que la Jefa de Gobierno como él entienden la política como una vocación y como instrumento para servir y ayudar, principalmente a los grupos históricamente más desfavorecidos.

Manifestó que los proyectos de la CDMX y de Oaxaca son el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para heredar una mejor vida a quienes solo habían vivido el abandono y la marginación.

Reconoció a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo como una mujer excepcional y distinguida científica, trabajadora, honesta y sobre todo comprometida con el bienestar del pueblo.

“Siempre ha formado parte de las filas progresistas y, en el ejercicio de su actual responsabilidad, ha consolidado a la Ciudad de México como una ciudad de derechos, incluyente, siempre a la vanguardia y con una gran proyección nacional e internacional”.

En este sentido, informó que invitó a la Jefa de Gobierno a la entidad para compartir su experiencia de gobierno, sobre todo porque Oaxaca está inmersa en un proceso de transformación, donde los pueblos han tomado su futuro en sus manos.

Dijo que se han dado los primeros pasos para desterrar la corrupción y los privilegios, rediseñando la administración y publicando las leyes de Austeridad y Revocación de Mandato.

Resaltó que en la instrumentación de un nuevo modelo de gobierno, cercano a la gente y a las comunidades, donde se dialoga con todas y todos y se avanza en la construcción de un nuevo pacto social, interesa mucho conocer y profundizar el estudio de las estrategias exitosas instrumentadas en la Ciudad de México como son las políticas públicas progresistas, populares, orientadas en promover la reducción de las desigualdades históricas y generar el bienestar de las mayorías.

Presenta Claudia Sheinbaum Pardo resultado de Políticas de Gobierno al servicio del pueblo

En su oportunidad, la Jefa de Gobierno recalcó la importancia de tener gobiernos en el que se respeten y garanticen los grandes derechos como la educación, la vivienda, la salud, el trabajo digno, entre muchos otros, ya que de esta manera es posible reducir las grandes desigualdades de las que han sido víctimas muchos ciudadanos, lo cual es la principal meta del movimiento de la cuarta transformación de la vida pública de México, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, hizo un breve resumen por los grandes logros de su administración, entre los que se destacan la inversión en la educación, el transporte público, el acceso a una atención médica de calidad, pero sobre todo abriendo nuevos espacios para asegurar la igualdad sustantiva.

A su arribo al Estadio “Juchiteco” Sheinbaum Pardo fue arropada por miles de personas provenientes de diversos municipios del Istmo de Tehuantepec, quienes le externaron su cariño, respeto, admiración y le brindaron infinidad de aplausos, sin faltar las porras donde al grito de ¡Así es que se gobierna!, le dieron la bienvenida. Otras más portaron cartulinas donde se leían mensajes como: #EsClaudia, ¡Bienvenida Jefa de Gobierno, el Istmo la recibe con los brazos abiertos! “El Istmo con Claudia”.

También aprovecharon su visita para mostrarle la alegría de esta tierra al animarla entre sonrisas y aplausos mientras al fondo del escenario se escuchaba la melodía “La Pachanga Juchiteca”.

