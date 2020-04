¡Tiene que cerrar el hospital! La súplica de médicos en nosocomio de Tlalnepantla, tras contagios por Covid-19: VIDEO (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. Personal que labora en el Hospital General Regional (HGR) número 72 en Tlalnepantla, Estado de México, exigieron a las autoridades inmediatas, el cierre del hospital, esto debido a que la situación se está saliendo de control.

La denuncia la hicieron a través de una grabación que circula en redes sociales, en la que aseguran que no tienen el equipo médico adecuado de protección, ni siquiera alcohol, gel.

Uno de los médicos aseguró que desde la semana pasada, varios miembros del personal comenzaron con sintomatología “mis jefes me mandaron al triage, fui al triage y uno de los encargados me dijo: tienes que ir a tu unidad de medicina familiar por tu incapacidad“.

“El jueves, viernes, sábado y domingo comencé a sentirme peor y el día de hoy me dieron el resultado de coronavirus y fue positivo. Y así vamos a ir cayendo todos, uno por uno porque no nos hacen la prueba.

Yo me la tuve que hacer en particular, pagada de mi bolsillo. ¿Entonces todos mis compañeros que van a hacer. También van a tener que pagar su prueba para poder incapacitarse y no acabar entubado en terapia intensiva?”, cuestionó el médico.