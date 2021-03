The Economist: Una mala ley eléctrica dice mucho sobre López Obrador (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. “Que el señor López Obrador dé tanta importancia a una ley tan mala, dice mucho sobre lo equivocada que está su visión del país”.

Con estas palabras, un editorial del semanario británico The Economist analiza la nueva Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada sin cambios por la Cámara de Diputados.

Especializada en economía internacional, la publicación recuerda que, en medio de la pandemia de Covid-19, el Congreso dominado por el partido del mandatario encontró tiempo para discutir una nueva ley para producir electricidad de manera “más cara, más sucia y menos confiable”.

Con la nueva ley, señala, México “ha puesto en duda el valor de unos 26 mil millones de dólares de inversión privada en energía eólica y solar, principalmente por empresas extranjeras”, lo que repercute en una menor generación de empleos.

De acuerdo con la publicación, la reforma energética de 2014 permitió la inversión privada en generación de gas y electricidad, lo que derivó en un mercado más competido, mismo que estaba regulado por una comisión que establecía reglas bajo las cuales la empresa con servicios más baratos y los proveedores de energía más ecológicos obtendrían prioridad en la venta a la red.

El editorial de The Economist está ilustrado con una caricatura del presidente López Obrador.

“Pero la ley de AMLO revierte eso. Da prioridad a la infraestructura de la CFE, gran parte del cual proviene de plantas térmicas envejecidas que funcionan con combustóleo contaminante.

«Los costos de producción de la CFE son aproximadamente un 25% más altos que las de las plantas solares o eólicas. No está claro si las plantas eólicas y solares todavía podrá funcionar”, reseña The Economist.

Titulado “Forward into the darkness” (Adelante hacia la oscuridad), el editorial asegura que la infraestructura de la CFE no es suficiente para satisfacer por sí sola la demanda máxima de energía del país, por lo que es probable que los apagones se vuelvan más constantes.

El texto recuerda que el paquete económico aprobado esta semana en el Congreso de Estados Unidos augura una fuerte recuperación económica, lo que coincide con empresas que buscan trasladar sus plantas desde China.

En este contexto, México tiene mucho a su favor. “Para capitalizarlo, necesita energía confiable, mejor tecnología y el Estado de derecho. La inversión es ahora la más baja como porcentaje del PIB desde 1995. Al romper las reglas y poner en duda el suministro de energía, la nueva ley puede deprimirlo aún más”.