Tesis de Yasmín Esquivel: Si hubiera plagio, UNAM no puede anular título de la ministra, dice abogado (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de diciembre. La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no pueden invalidar un título profesional oficial, incluso si existiera un caso de plagio en la tesis de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El título profesional es intocable, pues las autoridades universitarias no tienen la facultad para invalidarlos, “menos aún cuando este título en este caso ha quedado firme (…) ni existen elementos para configurar el plagio como delito”, apuntó el constitucionalista y ex abogado general de la UNAM, Eduardo Andrade Sánchez, en entrevista con Radio Fórmula.

La FES Aragón ha convocado a la ministra Yasmín Esquivel, a su asesora y al jurado de su examen profesional para que declaren sobre el caso de supuesto plagio en su tesis para este jueves, que es la fecha límite.

Esto se debe a que la FES Aragón realiza un análisis detallado de la tesis de Esquivel, luego de los señalamientos por un supuesto plagio.

El análisis que hace la Facultad universitaria tendrá una función de aclaración solamente.

La FES Aragón tendrá que verificar las acusaciones de plagio “a partir de lo que digan quienes participaron en ese proceso que ha abierto dudas en la opinión pública, y que desde el punto de vista académico, formal, realizado por una instancia académica como la FES Aragón, tendrá una función de aclaración hacia la sociedad, pero no tiene ninguna obligatoriedad, no es vinculatoria jurídicamente, ni tiene la universidad ni su tribunal ni ninguna otra autoridad la capacidad de poner en duda un título que ya está firmememente expedido y que tiene validez formal”, puntualizó Andrade Sánchez.

El análisis que realiza la FES Aragón tendrá un carácter académico, no jurídico, añadió.

Además, Andrade Sánchez consideró que todo el tema relacionado con el supuesto plagio hecho por Yasmín Esquivel tiene un carácter político, en medio de la elección de quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Espero que los ministros de la Suprema Corte defiendan su independencia no solo de los poderes públicos, sino de los poderes fácticos que pretenden influir sus decisiones”, declaró para la radio.

Además, el ex abogado general de la UNAM insistió en que una vez que un jurado aprueba un examen profesional y se otorga un título, este ya es oficial.

“Una vez que un jurado revisa una tesis, porque hay un jurado que las revisa, que las estudia, el sustentante debe de defender su tesis y demostrar los conocimientos de la carrera. Y después de eso, hay una determinación del jurado aprobando o no a los sustentantes. Puede haber una tesis que no tenga ni siquiera un valor académico sólido, pero si el jurado la aprueba y pasa el examen la persona, obtiene su título (…) La FES Aragón no está aplicando ningún procedimiento jurídico de validación de tesis, porque no tiene esas facultades”, puntualizó.

Yasmín Esquivel denuncia supuesto plagio a su tesis

La ministra Yasmín Esquivel Mossa ‘reviró’ el domingo sobre las acusaciones en su contra sobre un supuesto plagio que habría llevado a cabo con su tesis de licenciatura, y ahora denuncia que fue su proyecto el que fue copiado de manera ilegal.

En un comunicado en redes sociales, la ministra que aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó los señalamientos respecto a un supuesto plagio de su tesis de licenciatura, como se dio a conocer en días pasados.

Yasmín Esquivel informó que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía correspondiente por el supuesto plagio de su proyecto de tesis.

“Es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985. Un año antes de la tesis ‘similar’ que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Baez Gutiérrez”, afirmó la ministra.

¿Yasmín Esquivel plagió su tesis? Esto sabemos

La ministra Yasmín Esquivel negó desde el principio haber plagiado para realizar su tesis de licenciatura, luego de que el medio Latinus publicara un reportaje haciendo esta afirmación.

En el escrito, se denuncia que la tesis defendida por Esquivel para obtener la licenciatura en derecho en la Fes Aragón de la UNAM, es la misma que presentó el licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho un año antes. El documento en cuestión lleva por nombre Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A y se encuentra en repositorio de TESIUNAM.

El reportaje también señala a la asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortíz, de complicidad en el fraude ya que fue la encargada de dirigir el proceso de titulación de ambos pasantes.

El Financiero

Compartir