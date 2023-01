Tesis de Yasmín Esquivel: ¿SEP puede quitar una cédula profesional? Esto explica un experto (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de enero. Después de que la UNAM informara que no tiene facultades para retirarle el título a la ministra Yasmín Esquivel tras confirmar que sí plagió su tesis, Roberto Lara Chagoyán, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, explicó que la máxima casa de estudios sí tiene los elementos para hacerlo, aunque la cédula profesional quedaría en manos de la SEP.

En entrevista con El Financiero Bloomberg, el también colaborador de la revista Nexos aclaró que la UNAM es la encargada de otorgar un título y la SEP es la única institución que brinda cédulas profesionales.

“La UNAM puede otorgar un título y también lo puede quitar, pero no una cédula profesional, darle vista a la SEP es estrictamente para efectos de la cédula profesional, la SEP es la única que da cédulas, la UNAM no da cédulas profesionales, solo los da la SEP.

“Para dar la cédula, necesita un título, una comunicación de alguna universidad pública o privada que diga que tal persona terminó los estudios profesionales para fin de que se le expida la licencia por parte de la autoridad”, argumentó.

Ante esto, el especialista anticipó que corre el peligro de que cuando llegue el caso de la ministra Yasmín Esquivel, la institución educativa diga que no tiene “ningún problema” porque expidió la cédula con la autorización del título.

“Cuando le pasen el caso, la SEP puede decir yo no tengo problema con la cédula, la cédula se expidió conforme este título. Esperemos que la SEP pudiera decir que un requisito de la expedición de la cédula no se está cumpliendo de acuerdo con lo que le dice la UNAM”, sostuvo.

Por esta razón, reiteró que la UNAM sí tiene facultades para pronunciarse sobre una consecuencia jurídica, como el acto ilícito del plagio que ya reconoció:

“La UNAM se equivoca al decir que carece de facultades, puede ser que no exista una norma expresa, pero eso no quiere decir que carezca de facultades. Quien tiene las facultades para determinar la creación de un acto institucional, también tiene las facultades para determinar su consecuencia jurídica, que no es otra cosa que la nulidad”, señaló.

Por último, celebró que la FES Aragón reconociera el plagio, pero lamentó que "los dados" estuvieran dirigidos hacia la directora de tesis y no a Yasmín Esquivel.

“Pareciera que están cargando los dados hacia la directora y no tanto hacia la ministra y eso también es preocupante porque me parece un acto ilícito que puede tener varios sujetos, aquí los dos son sujetos activos tanto la directora como la ministra, no se puede excluir o exculpar a una de las dos”, añadió.

AMLO critica a UNAM por no decidir qué pasará con título de Esquivel

El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘reclamó’ que la Universidad Nacional Autónoma de México no resolviera si el título de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel es válido o no y acusó al rector de la UNAM, Enrique Graue, de “lavarse las manos”, como Poncio Pilato.

Después de que la FES Aragón confirmara que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí plagio su tesis para recibirse de la carrera de Derecho en 1987, la UNAM anunció que carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por ellos mismos, por lo que pidió a la Secretaría de Educación Pública resolver el caso.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano recriminó que la UNAM le ‘echara la bolita’ a la SEP; sin embargo, afirmó que su administración “no evadirá” la responsabilidad y dijo que darán una respuesta el lunes de la próxima semana.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, protestó AMLO en Palacio Nacional.

El Financiero

