Terrible imagen de Acapulco, personas enterradas (20:29 h)

Guerrero, 28 de octubre. Las imágenes que se difunden en internet sobre la devastación en Acapulco y gran parte de sus municipios son terribles.

En la colonia Coloso fue captada esta imagen donde se aprecia la mano y parte del brazo de una persona que murió sepultada por el lodo que trajo el huracán magnitud 5 al puerto de Acapulco.

No hay ayuda, no hay luz, ni comida. Se reportan hurtos violentos a casas habitación. No hay gobierno.

