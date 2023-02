Terremoto de 6.3 grados azota la capital de Nueva Zelanda (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero.

La capital de Nueva Zelanda, Wellington, fue sacudida este miércoles por un fuerte terremoto, que hizo temblar a algunos edificios y fue sentido por sus residentes. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dijo que el sismo fue de magnitud 5.7, con epicentro en el estrecho de Cook, que separa a las dos principales islas del país.

“¡Gran terremoto allí! Una magnitud 6.3, a 57 kilómetros de profundidad y 50 kilómetros al noroeste de Paraparaumu fue ampliamente sentido en la Isla Norte”, dijo la agencia de defensa civil de Nueva Zelanda.

A 6.2 magnitude earthquake has struck in New Zealand.

It's a fresh blow in the wake of Cyclone Gabrielle, which has now claimed four lives including a young child. @MarkWBurrows #9News pic.twitter.com/tPnfjRAfja

— 9News Perth (@9NewsPerth) February 15, 2023