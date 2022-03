Ternuritas’, dice AMLO a senadores que presentaron legos de la ‘Casa Gris’ (12:00 h)

Oaxaca de Juárez. 30 de marzo. El presidente López Obrador llamó “ternuritas” a los senadores del PAN que presentaron una réplica tipo Lego de la llamada ‘Casa Gris’ en el Senado de la República.

Los legisladores del partido blanquiazul exhibieron este martes el juguete para exponer la falta de compromiso del actual gobierno para resolver el caso.

“Yo sé que a este gobierno no le gusta hablar de las cosas que le incomodan, o más bien no le gusta que lo cuestionen, que le exijan transparencia y rendición de cuentas. El Gobierno ha intentado minimizarlo, ha buscado que se quede en el olvido. No se han tomado el gobernar en serio. Se lo toman a juego, así que les traigo un juego para ver si les gusta”, señaló la senadora Xóchitl Gálvez.

La representante, quien ha presentado denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la US Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) para investigar un posible conflicto de interés entre la empresa Baker Hughes y José Ramón López Beltrán, repartió entre sus compañeros bolsas con piezas de legos y un muñeco miniatura del presidente.

López Obrador calificó la situación de “escándalo” y reiteró que ya ha hablado suficiente sobre el tema.

“Ya hablamos bastante, Jose Ramón tiene 40 años, ya está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría pero él es independiente. Quienes hicieron el reportaje inventaron que la casa se la habían rentado porque ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera, imagínense, que el moche es que le renten la casa a Jose Ramón, ni conozco la empresa ni nada absolutamente”, comentó este miércoles.

El mandatario reprochó que los legisladores no exijan de la misma manera explicaciones a Felipe Calderón por las acciones de las que fue responsable y desestimó sus quejas al considerarlos “borregos” de su partido.

“Cuando dicen ‘nos debe una explicación’, me pongo a pensar, es que Calderón nos debe una explicación de porqué contrato a García Luna, porqué aceptó que el gobierno de Estados Unidos introdujera armas a México, y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su gobierno… No, mejor hago una casita de legos, y todos sí, meh-meh”, comentó.