Tereso Medina es electo nuevo dirigente de la CTM (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. En una sesión de protocolo estatutario y sin contendientes al frente, Tereso Medina fue electo por mayoría como el nuevo dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para el periodo 2026-2032.

Afirmó que no permanecerá de manera indefinida en esta central obrera como sus antecesores y que “el corporativismo cumplió su ciclo”.

Un total de 95 sindicatos que integran esta central obrera -que hoy cumple 90 años de su fundación- dieron su aval para que el dirigente sindical coahuilense sea el relevo de Carlos Aceves del Olmo, quien después de 10 años de estar al frente decidió dejar de ser secretario general por decisión propia. El octogenario líder no estuvo presente en el 17 Congreso Nacional, debido a problemas de salud.

En conferencia de prensa posterior, a pregunta expresa de La Jornada, Medina aseguró que no se reelegirá una vez concluido su periodo sexenal. “Así como llegué de pie, pienso irme de pie, y mi primer trabajo será formar las nuevas generaciones de líderes”, dijo.

También dijo que la CTM –que representa a 4.5 millones de trabajadores– no se aliará con ningún partido político, pues “el corporativismo, para mí, cumplió su ciclo”.

Durante el 17 Congreso Nacional Ordinario, la Comisión Electoral temporal, encabezada por Marco Antonio Bazarte, detalló que de un total de 103 organizaciones y sindicatos con derecho a voto, 95 lo hicieron a favor de Medina y hubo cuatro sufragios en contra.

Las votaciones por la “Planilla Única de Unidad”, que encabeza Medina, se realizaron esta misma mañana en un salón contiguo al del evento principal.

El nuevo dirigente de la CTM, de 63 años de edad, le ganó la contienda a Alfonso Godínez Pichardo y Fernando Salgado Delgado, quienes estuvieron presentes; el primero seguirá como secretario general adjunto, pero el segundo no, aunque será titular de la cartera de Enlace Institucional y Asuntos Multilaterales del Comité Nacional.

En el cónclave — al que asistió el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, representantes del sector empresarial y otros dirigentes, entre ellos Ricardo Aldana, del sindicato petrolero; Víctor Flores, de los ferrocarrileros— Medina anunció la creación de un Consejo Asesor Honorífico, que encabezará el ahora ex dirigente Aceves del Olmo; también estarán Abelardo Carrillo Zavala, Luis Echeverría Navarro, Rigoberto Ochoa, Juan Carlos Velasco, Sara Villalpaldo y Amadeo Murillo.

Asimismo, informó que habrá cuatro nuevas Secretarías o carteras sindicales: Desarrollo Urbano; la de Enlace Institucional y Asuntos Multilaterales; la de Vinculación y Gobernanza Social y la del Deporte.

También anunció que los secretarios generales adjuntos serán 11 y no 10 como anteriormente era.

Estas propuestas fueron sometidas a votación y a mano alzada fueron avaladas por los asistentes.

La celebración por los 90 años de la CTM y el relevo de su dirigencia empezó temprano y a ritmo de batucadas, matracas y silbatos, la cúpula cetemista se congregó, por primera vez en un centro de convenciones empresarial –salón Valparaiso– en la avenida Conscripto, y no en el enorme edificio ubicado en la calle Vallarta, frente al Monumento a la Revolución.

En su discurso, Medina expresó que la decisión del secretario general saliente fue responsable e hizo posible una transición ordenada e institucional. “Su gestión fue de conducción, prudencia y defensa del trabajo”, dijo.

Detalló que su propuesta de acción al frente de la CTM incluye tres ejes: la unidad, orden institucional y transparencia, “vamos a ordenar la casa con disciplina, coordinación y respeto a los estatutos”.

También dijo que su nueva dirigencia buscará el bienestar, educación y movilidad social para los trabajadores y defenderá los empleos, salarios y prestaciones, entre ellas planteó la revisión del Impuesto Sobre la Renta, sobre todo en vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades.

Asimismo indicó que buscará la proyección internacional y protección de la CTM en la economía global. Se protegerá, dijo, a los trabajadores frente a la automatización, la robótica y la inteligencia artificial, garantizando modernización con derechos.

Impulsará el consejo laboral plural con representación sectorial y territorial para llevar la voz obrera a la revisión del TMEC y a los debates globales.

Información y foto: La Jornada

