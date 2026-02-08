Tequio Vecinal refuerza acciones por una ciudad limpia y segura (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. En seguimiento a la visión del presidente municipal Ray Chagoya de consolidar una ciudad más limpia, ordenada y segura, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez realizó un Tequio Vecinal en la Glorieta del Módulo Azul, la calle Lucrecia Toríz y la avenida México 68.

Durante la jornada se llevaron a cabo trabajos de pintura de guarniciones, barrido de cunetas y banquetas, desrame y poda preventiva de árboles, recuperación de espacios públicos y pintura de fachadas, acciones orientadas a mejorar el entorno urbano y fortalecer la seguridad en la zona.

De manera complementaria, sobre la avenida México 68, hasta la intersección con avenida de las Etnias, se realizaron labores de poda y deshierbe, remoción de tierra, recolección de residuos sólidos y limpieza general.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que impulsa el Gobierno Municipal para mantener espacios públicos dignos, funcionales y seguros, en beneficio de vecinas y vecinos, reafirmando el compromiso de seguir transformando la capital con acciones que impactan directamente en la calidad de vida.

