TEPJF, no quiso ver acordeones: Víctor Sánchez Baños (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de julio.

· Cientos de pruebas, insuficientes

· Sólo sirvió para apoyar oficialismo

· No pidieron investigación de GN

· SNAC, Araiza y negocios personales

· Marrufo se niega a investigarlos

· Mafia en Trabajo protege a “charros”

· Temo, de diputado a violentador

· Sonora, 3007 violaciones a DDHH

· Click créditos para mejorar al país

No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.

Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés.

Ojos que no ven, bolsillos se hacen gordos. El Tribunal Electoral, que preside la morenista Mónica Soto, (si no lo es parece en la vehemencia con que apoya las acciones del partido que fundó Andrés López) desechó investigar la “operación acordeón” por falta de pruebas.

Lo había adelantado el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que la elección de juzgadores federales y locales en 19 entidades, fue un montaje gigantesco. Y, para cerrar el montaje, el TEPJF, se niega a ver lo evidente, insultando la inteligencia del Pueblo mexicano.

El proyecto del magistrado Felipe Fuentes, consideraba que el Consejo General del INE, cooptado por Morena, no restringe derechos fundamentales, porque la ley no habla de “acordeones”. Hay 180 impugnaciones para que el proceso total este impugnado y no se resuelva en favor de los oficialistas.

El único que votó en contra el magistrado Reyes Rodríguez. Janine Otalora, generalmente centrada en pruebas y derecho, prefirió dar un voto “concurrente”, que se importan un frijol y se une a la decisión final.

Pese a que se presentaron físicamente y en videos los llamados acordeones para que se indujera el voto en favor, como ocurrió, en favor de los candidatos propuestos, en su mayoría por el Poder Ejecutivo (de Morena), consideraron por 3 votos contra 2, que la denuncia de Proyecto Justicia Común, que preside Mario de la Garza Martins, se basaba solo en rumores y recortes de medios.

Pero, no es la única denuncia contra el proceso electoral para cambiar la mitad del Poder Legislativo, formado por ministros, magistrados y jueces federales, y locales. El proceso fue inédito e insultante a la inteligencia del colectivo y que aniquila la democracia.

Es un insulto a la inteligencia de millones de mexicanos que recibieron los acordeones y que fueron “inducidos” a votar por quienes ganaron. No fue un solo acordeón. Fueron millones que usaron desde el expresidente AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum y su esposo.

Si eso es un “rumor”, a pesar de los videos presentados, y los testimonios de cientos, hasta miles de testigos que no estaban coaccionados por las huestes de Morena, que estaban a las puertas (lo que también es ilegal) de las casillas electorales. Incluso, como prueba, se presentó un cheque de Banca Afirme, que usaron para pagar a los brigadistas de Siervos de la Nación que extorsionaron a los electores, bajo la amenaza e quitarles los programas sociales debían votar por los mencionados en los acordeones a todo color, impresos en máquina Offset y otros detalles que podrían ser investigados.

Con cientos de pruebas, el Tribunal Electoral no aplicó ni la jurisprudencia. Participaron una o varias imprentas, diseñadores gráficos y obviamente funcionarios públicos y/o de Morena, para apoyar la toma de control del Poder Judicial.

Aunque la decisión no cierra el caso, sí invalida una queja específica. Además, el Tribunal pospuso definir si la Corte debe resolver impugnaciones sobre elecciones judiciales.

Hay más juicios, pero seguirán la misma tónica. Defender los intereses del partido en el poder: Morena.

PODEROSOS CABALLEROS

SNAC: Más de la historia de saqueos del patrimonio de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del sector Alimenticio, SNAC, hecho por la dinastía de su líder Alejandro Martínez Araiza. Este, heredó de su padre, Marco Antonio Martínez Armenta, el emporio sindical y desde entonces han desaparecido más de 500 millones de pesos. Alejandro, considerado como el “metrosexual” del selecto grupo de líderes sindicales en el país donde predomina el charrismo. SNAC es hermético, no rinde cuentas del manejo de las cuotas de los trabajadores, pero se refleja ese patrimonio de los trabajadores en lujos exagerados de Alejandro, quien tiene un Porshe 718 para lucirse en zonas de lujo de la ciudad de México; eso sí, siempre acompañado por dos vehículos con escoltas armados. Todos sus gastos, desde la alacena de sus casas, las cuentas de lujosos restaurantes, sus relojes caros y muchos más de una vida extravagante, van por cuenta de las cuotas sindicales. Además, tiene una oficina para los pobres trabajadores, una zona pobre, y su fastuosa oficina de más de 200 mil pesos mensuales de renta en la Torre Omega, donde se codea con empleados y ejecutivos de corporativos y despachos de consultores de Santamarina & Steta, Cementos Apasco, Daiwa Bank, Ltd., el Eximbank of Chinese Taipei, la exclusiva tienda de muebles importados Imporhome, entre otros. El SNAC tenía un edificio que el padre de Alejandro vendió y desapareció el dinero, pero compró una casa que está a su nombre. Algo que debe explicar con claridad a los trabajadores del sindicato es con qué recursos compró y administra el Hostal Apapacho en el Centro de la CDMX, otro de sus nuevos negocios. Por si fuera poco, está bajo la protección de Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este funcionario de la 4T, protegido de Marath Bolaños, secretario de Trabajo, que protege a líderes sindicales charros, como el de PEMEX, se niega a abrir los libros del SNAC. Marrufo, por cierto, desde el sexenio pasado resolvió su vida. Ojalá y Pablo Gómez, de la UIF, de Hacienda, le ponga un ojo a la riqueza de Martínez Araiza. Saludable para un gobierno que se dice protector de los trabajadores.

ESTADO POR ESTADO

MORELOS: Tarde, la Sala Superior del TEPJF determinó que el exgobernador por Morena, Cuauhtémoc Blanco cometió violencia política de género contra la senadora Juanita Guerra, por lo que será inscrito como violentador por 18 meses. Se le prohibirá aspirar a cargos públicos durante ese periodo, aunque conservará su curul. No se sale de la mira de la gobernadora Margarita González.

SONORA: En 2024, la entidad que mal gobierna Alfonso Durazo, registró un récord histórico de 3,007 quejas por violaciones a derechos humanos, el mayor número en 32 años. La mayoría se originó en Hermosillo, donde sobresalen los casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con un alza del 283 % en desapariciones desde 2021, según la CEDH, que preside Luis Fernando Rentería.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG), CLIK: En el marco del décimo quinto Aniversario de Click, Seguridad Jurídica, liderado por Adolfo González Olhovich, fortalece el fideicomiso, México es el Mejor País Para Soñar, Vivir, y Morir. Y es una de las herramientas para que el 30% de las PYMES en México puedan obtener crédito para el mejoramiento del país. Pugna por institucionalizar a las PYMES; crear y desarrollar espacios, y ciudades donde nos gustaría vivir; implementar modelos de trasporte del siglo XXI; impulsar la cultura entre otras que sí pueden lograr que México sea la décima economía global.

