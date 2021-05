TEPJF falló a mi favor en reelección para diputado: Muñoz Ledo (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de mayo. Porfirio Muñoz Ledo aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón y podrá reelegirse como diputado federal.

Muñoz Ledo detalló que hace algunos días interpuso una controversia ante el Tribunal Electoral contra la presunta decisión de Morena de marginarlo de sus listas de candidatos a reelección.

Dijeron que no me había inscrito. Aquí la sentencia dice que nadie se inscribió, incluyendo al propio coordinador de la bancada (…), ya gané, no tengo contendiente, seré diputado federal”, dijo.