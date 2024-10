Tenoch Huerta: riesgo a su familia lo orilló a hablar (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. Amenazas anónimas a una de sus hijas fueron el motivo por el cual el actor Tenoch Huerta decidió hablar sobre la relación que tuvo con la saxofonista y diputada suplente federal de Morena, María Elena Ríos, quien lo acusó de ser un abusador sexual.

En entrevista para Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, Huerta recordó que él recibió un mensaje de texto a principios de este año, pero que no puede hacer una acusación legal si no tiene todos los elementos.

Dado que se trata de un mensaje anónimo, a pregunta expresa de que si la saxofonista está involucrada o relacionada con ese mensaje él la denunciaría, respondió que “absolutamente.”

El intérprete de Namor dijo que sí le pediría a la presidenta Sheinbaum que si se trata de Ríos, considere que “es una persona con poder y ataca a un ciudadano”.

Que no intervengan ni para un lado ni para el otro, simplemente éstas son las circunstancias. Esto es lo que está sucediendo y ahí está. Yo confío plenamente en la doctora Claudia; no es secreto que siento simpatía por ella, ¿no?, por todo el movimiento. Digo, no estoy diciendo que me apoyen, simplemente que haya neutralidad y que se asegure que si una persona que ahora es autoridad está atacando a un ciudadano, pues que la autoridad no le haga segunda”.